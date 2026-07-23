Renato Gaúcho está desempregadoMatheus Lima / Vasco

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Pedro Logato
Rio - O interesse da Itália em contratar Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, fez alguns torcedores colocarem o nome de Renato Gaúcho nos trending topics do X, o antigo "Twitter". Alguns brasileiros veem o ex-treinador do Vasco como nome ideal para trazer o hexa.
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Apesar do desejo dos torcedores, Ancelotti seguirá no comando da Seleção. O italiano recusou a sondagem da confederação de futebol do seu país. Ele tem contrato com a CBF até o fim de 2030.
Renato Gaúcho, de 63 anos, já falou algumas vezes que tem o sonho de assumir o comando da seleção brasileira. Desempregado, ele passou por Fluminense, em 2025, e pelo Vasco na atual temporda.
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O seu melhor momento como treinador aconteceu em 2017, quando levou o Grêmio ao título da Libertadores. Ele também passou por outros clubes importantes como Flamengo, Bahia e Athletico-PR.