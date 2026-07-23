Renato Gaúcho está desempregadoMatheus Lima / Vasco
A gente sabe que o técnico ideal para o hexa é o Renato Gaúcho https://t.co/fTNvjRRqKC— Juan (@pelebrancoxx) July 23, 2026
Renato Gaúcho, não sou fã, mas ia colocar esses jogadores Nutellas, pra jogar pra frente, propondo jogo, amassando os adversários, como sempre foi, e não está sendo.— Fred Ribeiro (@freddddd23) July 23, 2026
Essa é a chance. Obrigado por nada, Ancelotti. Vem, Renato Gaúcho. 2030 nos absolverá. https://t.co/Bipwxly1YL— Will (@WillamesDiniz) July 23, 2026
renato gaucho nos trará uma copa https://t.co/NcIR980Tny— Anddel Souza (@AnddelS) July 23, 2026
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