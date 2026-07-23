Jovane Cabral é o novo reforço do GrêmioReprodução / X @gremio
O ponta-esquerda de 28 anos foi titular em dois dos quatro jogos da seleção cabo-verdiana no Mundial disputado na América do Norte: o empate em 0 a 0 com a Espanha na estreia e a derrota por 3 a 2 para a Argentina na prorrogação nos 16-avos de final.
O jogador assinou um contrato até o final de 2027, informou a diretoria gremista.
Formado nas categorias de base do Sporting, clube ao qual chegou na adolescência, o atacante teve passagens pela Itália, defendendo Lazio e Salernitana, e pela Grécia, onde jogou pelo Olympiacos.
Cabo Verde, país de pouco mais de 500 mil habitantes composto por dez ilhas na costa do noroeste da África, disputou uma Copa do Mundo pela primeira vez na edição de 2026.
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