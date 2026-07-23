Rodri é um dos pilares do meio-campo da seleção espanholaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
O meio-campista foi titular em todos os jogos da Espanha no torneio internacional. Ele acumulou boas atuações e conduziu a seleção ao título mundial, o segundo da história do país.
O jogador viveu período conturbado devido a lesões nas últimas temporadas no futebol inglês. Em 2024/25, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e entrou em campo só oito vezes. Já em 2025/26, sofreu com problemas musculares e disputou 33 partidas.
Com a cirurgia, Rodri tem presença incerta no duelo entre Manchester City e Bournemouth, daqui a um mês, pela rodada de abertura da Premier League. O volante espera fazer um bom trabalho de recuperação para que possa estar à disposição de Enzo Maresca.
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