Rodri, jogador da Espanha, e Nicolas Tagliafico, da Argentina, disputam bola na final da Copa - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Rodri, jogador da Espanha, e Nicolas Tagliafico, da Argentina, disputam bola na final da CopaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 23/07/2026 14:19





"Não se trata apenas de uma questão de justiça para a Argentina, mas para o futuro do futebol mundial. Precisamos garantir a integridade dos árbitros em todos os níveis do esporte. Se permitirmos que a corrupção passe despercebida nesse cenário global, estaremos dando um péssimo exemplo às futuras gerações de atletas e torcedores", disse. Um abaixo-assinado que pede a anulação da final da Copa do Mundo, em que a Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 , ultrapassou as 85 mil assinaturas nesta quinta-feira (23). A torcedora argentina Gisela Sanchez, criadora da petição, afirma que a decisão foi "manchada pela atuação polêmica e corrupta do árbitro, comprado para influenciar o resultado da partida", mas não apresenta provas das suas declarações."Não se trata apenas de uma questão de justiça para a Argentina, mas para o futuro do futebol mundial. Precisamos garantir a integridade dos árbitros em todos os níveis do esporte. Se permitirmos que a corrupção passe despercebida nesse cenário global, estaremos dando um péssimo exemplo às futuras gerações de atletas e torcedores", disse.

Gisela seguiu com suas acusações. "Pedimos à FIFA que analise esses incidentes com seriedade e transparência e que considere repetir a final, desta vez sem a influência de um árbitro corrupto. É fundamental que a partida seja conduzida por um árbitro imparcial e justo, para que o resultado reflita verdadeiramente o mérito das equipes participantes", concluiu.



O juiz da partida foi o esloveno Slavko Vini. As reivindicações da torcedora repercutiram na imprensa espanhola e argentina. No entanto, os veículos de imprensa destacaram que apesar do número de assinaturas estar em crescimento constante, o abaixo-assinado não possui validação formal.