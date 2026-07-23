Vinícius Junior e Terry Crews juntos aproveitando o Cristo Redentor - Reprodução/Instagram @vinijr

Vinícius Junior e Terry Crews juntos aproveitando o Cristo RedentorReprodução/Instagram @vinijr

Publicado 23/07/2026 14:42

Rio - Vini Jr aproveitou o seu período de férias do clube, após a Copa do Mundo, para curtir o Rio de Janeiro. Na última quarta-feira (22), durante a madrugada, o brasileiro, de 25 anos, encontrou o Terry Crews, ator de "As Branquelas", no Cristo Redentor e levou os torcedores à loucura.

O encontro inesperado ocorreu em um dos principais pontos turísticos da cidade, ainda com o dia amanhecendo. Nas imagens é possível ver o jogador subindo nas costas do ator em clima leve e descontraído. Terry Crews diz: "Vini, Vini! Meu garoto! (...)", enquanto os dois gargalham.

Os internautas ficaram felizes com o encontro e muitos disseram brincando, que parecia ser uma relação de pai e filho. "Latrel pai e Latrel Jr ou seria Julius pai e Julius Jr ?" disse um usuário, fazendo referência aos personagens que o artista fez em "As branquelas" e no seriado "Todo Mundo Odeia o Chris".

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