Jovens brasileiros representam o Brasil no maior campeonato de flag da história - Divulgação

Jovens brasileiros representam o Brasil no maior campeonato de flag da históriaDivulgação

Publicado 23/07/2026 15:54 | Atualizado 23/07/2026 16:01

Rio - A Braves Academy, uma das pioneiras do flag football no Brasil, representa o país no NFL Flag Championships, considerado o maior e mais importante torneio juvenil da modalidade no mundo . A equipe brasileira Sub-14 está entre as 15 delegações internacionais, dos cinco continentes, que disputam a competição entre os dias 23 e 26 de julho, no Grand Park Sports Campus, em Westfield, na região de Indianápolis.

O NFL Flag Championships reunirá mais de 350 equipes femininas e masculinas dos Estados Unidos e do exterior em quatro dias de competição, na maior edição da história do evento. Esta também é a primeira vez que o torneio é realizado na região de Indianápolis, sede da franquia Indianapolis Colts, da NFL. A competição reúne os campeões regionais do programa NFL Flag que representam as 32 franquias da liga, além de equipes internacionais convidadas. Ao todo, serão disputadas 13 categorias de base, com semifinais e finais programadas para sábado e domingo.



Fundada em 2015, em Sorocaba, São Paulo, a Braves Academy é uma das referências no desenvolvimento do flag football no Brasil. A academia mantém categorias de base mistas (Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18), além de equipes adultas, e coleciona títulos estaduais, nacionais e internacionais. Entre as principais conquistas estão o Campeonato Brasileiro Sub-14 de 2025 e os títulos paulistas conquistados em 2026.

O flag football vive um momento de crescimento em todo o mundo e fará sua estreia como modalidade olímpica nos Jogos de Los Angeles 2028, reforçando o NFL Flag Championships como a principal vitrine internacional para jovens talentos da modalidade.