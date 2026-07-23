Vini Jr é um dos destaques do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr é um dos destaques do Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 23/07/2026 15:55 | Atualizado 23/07/2026 16:00

Rio - O Real Madrid definiu os novos capitães para a próxima temporada. Com a saída do lateral-direito Carvajal, o volante uruguaio Valverde e o atacante Vini Jr assumiram o topo da hierarquia no elenco merengue e vão ser os dois líderes do time merengue.

No Real Madrid, o posto é designado aos jogadores mais antigos do elenco. O principal capitão vai ser o volante uruguaio Valverde, enquanto Vini Jr será o segundo da lista. Na sequência, a hierarquia segue com o goleiro belga Courtois.

"Sinto uma emoção enorme e uma grande honra. Me enche de orgulho e entusiasmo. Penso em tudo que vivemos, coisas boas, coisas ruins... E chegou o momento de ser o primeiro capitão. Aprendi muito com todos os colegas de equipe que foram capitães", disse Valverde.

Sem conquistar títulos há duas temporadas, o Real Madrid promoveu uma série de mudanças para 2026/27. Com isso, o presidente Florentino Pérez, que foi reeleito, trouxe o técnico José Mourinho e reforços como o zagueiro Konaté, os laterais Dumfries e Cucurella, e o meia Bernardo Silva.