Seleção brasileira já está de olho na Copa do Mundo de 2030 - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Seleção brasileira já está de olho na Copa do Mundo de 2030Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 24/07/2026 16:33





A partida seria realizada em Calcutá. O adversário, porém, ainda não foi definido. Restam apenas os últimos detalhes para que o acordo entre as confederações seja oficializado e, o contrato, assinado. A CBF definiu o planejamento da seleção brasileira para a próxima Data Fifa, entre o fim de setembro e o início de outubro. Além dos amistosos já confirmados na Austrália , a entidade negocia um terceiro compromisso, desta vez na Índia. A informação é da 'ESPN'.A partida seria realizada em Calcutá. O adversário, porém, ainda não foi definido. Restam apenas os últimos detalhes para que o acordo entre as confederações seja oficializado e, o contrato, assinado.





Os duelos com a Austrália estão marcados para os dias 25 e 29 de setembro. As partidas, que acontecerão em Townsville e Brisbane, respectivamente, já fazem parte da preparação para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, depois da eliminação precoce neste ano, nas oitavas, para a Noruega.



Outro objetivo da CBF é, a partir de 2027, realizar mais jogos da seleção brasileira em território nacional, levando a seleção principalmente para cidades que tradicionalmente ficam fora do calendário da equipe. Leia mais: Buffon recusa convite para retornar à seleção italiana Os duelos com a Austrália estão marcados para os dias 25 e 29 de setembro. As partidas, que acontecerão em Townsville e Brisbane, respectivamente, já fazem parte da preparação para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, depois da eliminação precoce neste ano, nas oitavas, para a Noruega.Outro objetivo da CBF é, a partir de 2027, realizar mais jogos da seleção brasileira em território nacional, levando a seleção principalmente para cidades que tradicionalmente ficam fora do calendário da equipe.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Theo Faria