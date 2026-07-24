Seleção brasileira já está de olho na Copa do Mundo de 2030Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
A partida seria realizada em Calcutá. O adversário, porém, ainda não foi definido. Restam apenas os últimos detalhes para que o acordo entre as confederações seja oficializado e, o contrato, assinado.
Os duelos com a Austrália estão marcados para os dias 25 e 29 de setembro. As partidas, que acontecerão em Townsville e Brisbane, respectivamente, já fazem parte da preparação para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, depois da eliminação precoce neste ano, nas oitavas, para a Noruega.
Outro objetivo da CBF é, a partir de 2027, realizar mais jogos da seleção brasileira em território nacional, levando a seleção principalmente para cidades que tradicionalmente ficam fora do calendário da equipe.
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