Julián Álvarez pelo Atlético de Madrid - AFP

Julián Álvarez pelo Atlético de MadridAFP

Publicado 24/07/2026 15:28

De acordo com informações do jornal inglês "The Times", o atleta seria Viktor Gyökeres, de 28 anos. O sueco estava na mira do Atlético de Madrid na temporada passada, mas acabou trocando o Sporting pelo clube londrino.

O Atlético de Madrid considera Julián Álvares inegociável. O Barcelona e o Real Madrid já manifestaram interesse pelo argentino, porém, as negociações não evoluíram. O clube catalão ainda confia que o desejo do atacante de atuar pelo Barça irá pesar.

Em agosto de 2024, o Atlético de Madrid desembolsou algo em torno de 75 milhões de euros fixos (R$ 468 milhões na época) ao Manchester City. Na última temporada, Julián Álvarez disputou um total de 49 jogos, marcou 20 gols e distribuiu 9 assistências.