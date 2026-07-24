Julián Álvarez pelo Atlético de MadridAFP

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Pedro Logato
Rio - O atacante Julián Álvares, de 26 anos, que defende o Atlético de Madrid continua na mira de grandes clubes europeus. O atual campeão inglês, Arsenal, deverá fazer uma proposta de 100 milhões de euros (R$ 578,04 milhões) mais um jogador pelo argentino.
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De acordo com informações do jornal inglês "The Times", o atleta seria Viktor Gyökeres, de 28 anos. O sueco estava na mira do Atlético de Madrid na temporada passada, mas acabou trocando o Sporting pelo clube londrino.
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O Atlético de Madrid considera Julián Álvares inegociável. O Barcelona e o Real Madrid já manifestaram interesse pelo argentino, porém, as negociações não evoluíram. O clube catalão ainda confia que o desejo do atacante de atuar pelo Barça irá pesar.
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Em agosto de 2024, o Atlético de Madrid desembolsou algo em torno de 75 milhões de euros fixos (R$ 468 milhões na época) ao Manchester City. Na última temporada, Julián Álvarez disputou um total de 49 jogos, marcou 20 gols e distribuiu 9 assistências.