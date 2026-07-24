Lionel Messi, jogador da Argentina, após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, no Estádio de Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste domingo (19).William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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