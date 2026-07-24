Lionel Messi, jogador da Argentina, após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, no Estádio de Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste domingo (19). - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Lionel Messi, jogador da Argentina, após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, no Estádio de Nova York-Nova Jersey, em East Rutherford, Estados Unidos, neste domingo (19).William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/07/2026 14:57

Rio - Uma matéria sobre um bisavô de Lionel Messi que nasceu no Brasil levou os torcedores brasileiros ao delírio nas redes sociais. O craque, que disputou a última Copa do Mundo, e terminou como vice-campeão depois da derrota para Espanha , tem assim uma ligação com nosso país. A pesquisa foi feita por um historiador italiano, chamado Fiorenzo Santini.

Os estudos historiográficos feitos pelo pesquisador, dizem que o bisavô materno, do craque, nasceu em Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo. Originalmente, a família veio da Itália, mais especificamente San Severino Marche, até que no ano de 1899 eles decidem se mudar para o Brasil.

Após desembarcarem no porto de Santos, o tataravô de Lionel Messi se alocou no interior do estado para trabalhar como agricultor. Por lá, nasceu Arderigo, o bisavô brasileiro, que por um erro de transcrição do cartório se tornou Federico. O mesmo ocorreu com o sobrenome da família, que mudou de Coccetinni para Cuccitini, sobrenome que o argentino, jogador do Inter Miami utiliza.

Contudo, apenas um ano após o nascimento de Federico, a família se mudou novamente, desta vez, para a região de Rosário, na Argentina. Localidade onde o avô, a mãe e o jogador nasceram.

"O que vocês foram fazer na Argentina? Era pra ter ficado aqui. Que decisão absurda dessa família" disse um usuário do "X", o antigo Twitter. Enquanto outro disse "Por isso ele é tão bom, tinha que ter sangue brasileiro" ambos em tom de brincadeira.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato