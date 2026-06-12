Julián Álvarez em treino pela seleção argentinaAFA / Divulgação
Barcelona confia no desejo de Julián Álvarez e não se assusta com oferta do Real Madrid
Atacante, de 26 anos, deseja atuar no clube catalão
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