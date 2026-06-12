Julián Álvarez em treino pela seleção argentina - AFA / Divulgação

Julián Álvarez em treino pela seleção argentinaAFA / Divulgação

Publicado 12/06/2026 19:21

Rio - O Barcelona não desistiu da contratação de Julián Álvarez, de 26 anos, e adota paciência por um final feliz. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o clube catalão não se assustou com a proposta do Real Madrid rejeitada pelo Atlético e acredita que o desejo do argentino de atuar pelo Barça irá pesar.

O clube de Florentino Pérez ofereceu uma proposta de 150 milhões de euros (R$ 899,2 milhões) ao Atlético de Madrid por Julián Álvarez. O valor foi rejeitado e a equipe de Simeone reforçou que o argentino não está à venda. A multa rescisória é de 500 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões).

O Barcelona, que perdeu Robert Lewandowski tem Julián Álvarez como prioridade para reforçar o setor. A contratação do argentino seria uma prioridade para o luso-brasileiro Deco, que é dirigente do clube catalão. João Pedro, do Chelsea, seria o "Plano B".

Em agosto de 2024, o Atlético de Madrid desembolsou algo em torno de 75 milhões de euros fixos (R$ 468 milhões na época) ao Manchester City. Na última temporada, Julián Álvarez disputou um total de 49 jogos, marcou 20 gols e distribuiu 9 assistências.