José Mourinho foi anunciado pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid
Real Madrid oficializa retorno de José Mourinho
Treinador, de 63 anos, está de volta depois de 13 anos
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Dois jogadores da seleção sul-africana receberam o cartão vermelho durante a derrota para o México
Autor do segundo gol do México quase morreu após choque de cabeça em 2020
Jiménez usa uma proteção na região
Jogador é cortado da Copa do Mundo por causa de lesão e se aposenta de seleção
Ele será substituído por Shuto Machino, do Borussia Mönchengladbach
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Atuação do atacante diante da Nigéria repercutiu
Morre Brito, zagueiro campeão com a seleção brasileira na Copa de 1970
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