José Mourinho foi anunciado pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

José Mourinho foi anunciado pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 11/06/2026 15:37

Rio - Depois de algumas semanas de espera, o Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (11) a contratação de José Mourinho, de 63 anos, que estava no Benfica, como seu novo treinador. Será a segunda passagem do português pelo clube espanhol.

"O Conselho de Administração do Real Madrid C.F., reunido nesta quinta-feira, 11 de junho, e presidido por Florentino Pérez, aprovou a contratação de José Mourinho como treinador da equipe principal pelas próximas três temporadas, até 30 de junho de 2029. José Mourinho assumirá o comando do Real Madrid no dia 13 de julho, data de início da pré-temporada", divulgou a nota oficial.

Mourinho comandou o Real Madrid por três temporadas em sua primeira passagem entre 2010 e 2013. No período, conquistou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Agora, retorna ao Santiago Bernabéu 13 anos depois.

Vai ser também o retorno de Mourinho aos holofotes dos grandes na Europa. Desde que deixou o Manchester United em 2018, o português trabalhou em equipes de menor expressão como Tottenham, Roma e Fenerbahçe. O Benfica, também considerado um gigante europeu, vive anos de menos prestígio no Velho Continente.