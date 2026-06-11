Ricardo Rocha em Bogotá, onde fez escala para viajar a Nova York - Reprodução / Instagram

Ricardo Rocha em Bogotá, onde fez escala para viajar a Nova YorkReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2026 07:42 | Atualizado 11/06/2026 07:58

Rio — O ex-zagueiro da Seleção Ricardo Rocha passou por uma saia-justa ao tentar embarcar para os Estados Unidos, no Aeroporto do Galeão, Zona Norte, nesta quarta-feira (10). Ele descobriu, no controle de imigração, que tinha uma dívida de pensão alimentícia da sua filha, avaliada em R$ 2.414,57. Após a surpresa, o ex-defensor pagou o valor e pôde seguir viagem para o destino, onde irá cobrir a Copa do Mundo.



Em nota, a assessoria de Ricardo Rocha se manifestou destacando que o episódio ocorreu após uma "divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento da decisão judicial" e lamentou pelo caso ter se tornado público.

"Após os esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação. Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes da conclusão dos esclarecimentos necessários."



O filho do ex-atleta, Ricardo Rocha Filho, disse que o pai não chegou a ser detido. "Tanto que falei com ele e ele já estava no avião embarcando para Bogotá [Bolívia] e de lá, vai seguir para Nova York. Esse valor era um resquício do valor da pensão, que ele sequer tinha conhecimento. Mas assim que tomou conhecimento, pagou e viajou normalmente", relatou ao 'ge'.