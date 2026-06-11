Fernando Alonso tem 44 anosReprodução / Instagram
Alonso diz que GP da Catalunha 'provavelmente' será sua última corrida em Barcelona
Piloto espanhol de 44 anos é bicampeão mundial da Fórmula 1
Alonso diz que GP da Catalunha 'provavelmente' será sua última corrida em Barcelona
Piloto espanhol de 44 anos é bicampeão mundial da Fórmula 1
Bruno Guimarães exalta Ancelotti e afirma que convocação de Neymar 'não foi surpresa'
Jogador, de 28 anos, será titular pela primeira vez em uma Copa
Vídeo! Arrascaeta é visto mancando com o Uruguai e mantém Flamengo em alerta
Meia mostrou dificuldade para caminhar em desembarque com a seleção
Justiça nega recurso, e Bruno Henrique, do Flamengo, segue réu por estelionato
Defesa do atacante alega que acusação não seria válida
Interesse do Flamengo em Deossa faz negociação entre Betis e River Plate travar
Após presidente do clube argentino confirmar avanço, negociações foram paralisadas
De Neymar a 'nevou' do Brasil, barbeiros mostram cortes inovadores para a Copa do Mundo
Profissionais têm apostado na criatividade para atrair o público
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.