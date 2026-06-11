Brito está marcado na história da seleção brasileira - Reprodução / Instagram

Brito está marcado na história da seleção brasileiraReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2026 21:57 | Atualizado 11/06/2026 22:30

Brito, zagueiro campeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970 e ídolo do Vasco, morreu nesta quinta-feira (11), aos 86 anos. A informação foi confirmada pela família por meio da página oficial do ex-jogador no Instagram.

A causa não foi divulgada, mas ele estava internado desde maio por causa de um quadro de pneumonia. A família informou que em breve comunicará dia, local e horário do sepultamento do ex-jogador.

"É com imensa tristeza que que comunicamos o falecimento do nosso campeão do mundo. Agradecemos a todos pelas orações e as mensagens de apoio e carinho", diz um trecho a publicação.

Por meio das redes sociais, o Vasco homenageou o ex-zagueiro. Brito foi revelado pelo Cruz-Maltino e está na galeria de ídolos do clube.

"Com o mais profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento de Brito, um dos maiores zagueiros da história do Vasco da Gama. Hércules Brito Ruas tinha 86 anos, era vascaíno de berço e foi revelado em São Januário. Com a Cruz de Malta, disputou 405 jogos e anotou 11 gols, em duas passagens: 1957 e de 1959 até 1969. Conquistou o Torneio de Paris de 57 e o Rio São Paulo de 66", escreveu o perfil do Vasco.



"Suas atuações e seu porte físico o levaram para a Seleção Brasileira, a qual defendeu em duas Copas do Mundo: 1966 e 1970, de onde saiu com o Tri-Mundial. Obrigado por tudo, ídolo! Descanse em paz", prosseguiu o clube.

Com o mais profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento de Brito, um dos maiores zagueiros da história do Vasco da Gama.



Hércules Brito Ruas tinha 86 anos, era vascaíno de berço e foi revelado em São Januário. Com a Cruz de Malta, disputou 405 jogos e anotou 11 gols, em… pic.twitter.com/yKVfYDBga3 — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 12, 2026

Ao longo da carreira no futebol brasileiro, ele também vestiu a camisa de clubes como Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo e Athletico-PR.

CBF se manifesta



O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, lamentou a morte do ex-zagueiro. "Brito nos deixou como um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro. Sua contribuição para o tricampeonato mundial na Copa de 70 será eternamente lembrada por todos nós. Presto minha reverência a este ídolo do nosso país. Que sua raça seja uma inspiração para nossos jogadores que disputarão a Copa", disse ao site da entidade.

Na Copa de 1970, fez uma histórica dupla de zaga com Piazza, que era conhecido pela técnica. Já Brito, pela pela força e imposição física. Ele foi titular em todos os jogos do Brasil no Mundial.