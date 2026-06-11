Maurício Souza, ex-técnico do Persija Jakarta - Divulgação / Persija Jakarta

Maurício Souza, ex-técnico do Persija JakartaDivulgação / Persija Jakarta

Publicado 11/06/2026 19:30

Rio - O técnico Maurício Souza, que já trabalhou em Flamengo e Vasco, está oficialmente livre no mercado da bola. Após encerrar sua passagem pelo Persija Jakarta, da Indonésia, o treinador pretende avaliar os próximos passos da carreira antes de decidir entre uma permanência no exterior ou um retorno ao futebol brasileiro.



“Agora é o momento de analisar os próximos passos. Saio da Indonésia com as portas abertas e muito grato por tudo que vivi. Vamos avaliar com calma as oportunidades e escolher aquilo que for melhor para a nossa carreira e para o futuro”, afirmou.



Maurício encerrou a temporada 2025/26 com resultados expressivos no futebol indonésio. Sob seu comando, o Persija Jakarta terminou o campeonato nacional na terceira colocação, com 70% de aproveitamento. A equipe conquistou 22 vitórias em 34 partidas (maior marca do clube desde a reformulação do torneio), além de cinco empates e sete derrotas, somando 65 gols marcados e 29 sofridos.



"Encerramos a competição muito felizes pela temporada que tivemos. Conseguimos colocar em prática nossas ideias, com uma equipe protagonista, que dominava os adversários e controlava o ritmo dos jogos. Os números refletem bem tudo o que produzimos ao longo da competição. Claro que o objetivo era conquistar o título, mas fica o orgulho pelo trabalho realizado e pela forma como a equipe jogou durante toda a temporada", avaliou.



Maurício Souza consolidou sua trajetória no futebol de campo após anos no futsal, ganhando projeção inicial nas categorias de formação do Botafogo. Posteriormente, transferiu-se para o Flamengo, onde dirigiu o sub-20. Por lá, ele ainda atuou como auxiliar fixo e técnico interino do elenco profissional.

Em 2022, foi contratado pelo Vasco para comandar a equipe principal. No cenário nacional, ele também acumula passagens por Athletico-PR (auxiliar), Red Bull Bragantino II e Guarani.