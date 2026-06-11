Bernardo Silva pode defender o Real Madrid - AFP

Bernardo Silva pode defender o Real MadridAFP

Publicado 11/06/2026 17:50

Rio - O meia-atacante Bernardo Silva, de 31 anos, está perto de ser reforço do Real Madrid. A pedido de José Mourinho, novo treinador, o clube espanhol fez uma proposta e encaminhou a contratação do ex-jogador do Manchester City. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Com a evolução na negociação, o clube espanhol está perto de dar um "balão" no Barcelona, que negociava há mais tempo com Bernardo Silva. O Atlético de Madrid também deseja o atleta.

Bernardo Silva foi convocado para defender a seleção de Portugal na Copa do Mundo. Ele vestirá a camisa 10 e será um dos jogadores mais importantes do elenco, que busca o título inédito.

O meia-atacante encerrou um ciclo de nove temporadas pelo Manchester City. Revelado pelo Benfica, Bernardo Silva atuou pelo Monaco, antes de chegar ao clube inglês em 2017.