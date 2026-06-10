Vini Jr em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 10/06/2026 15:26

Rio - Com contrato até junho de 2027, Vini Jr, de 25 anos, pode entrar na próxima temporada pelo Real Madrid com o futuro indefinido. Porém, é certo que o brasileiro irá defender as cores do clube espanhol. As informações são do jornal "AS".

"Vinicius definitivamente ficará no Real Madrid na próxima temporada. O jogador já tomou sua decisão. Se não renovar, cumprirá seu contrato até o fim e poderá sair de graça caso o Real Madrid não faça nenhuma proposta. E se renovar, perfeito, pois sua intenção sempre foi permanecer no Real Madrid, o clube que ama. Isso esclarece uma questão muito importante. Vinicius jogará pelo Real Madrid na próxima temporada, independentemente de haver ou não novas contratações para o ataque", afirmou o diário.

Desde a chegada de Mbappé há duas temporadas, Vini Jr perdeu seu status de estrela absoluta no elenco. O brasileiro teve rendimento oscilante e o francês foi o grande destaque do clube espanhol.

"A renovação do contrato de Vinicius se arrasta sem que um acordo seja alcançado e sem que novas medidas decisivas sejam tomadas para resolver a situação nos últimos meses. Com a Copa do Mundo se aproximando, as negociações terão que esperar até o término do torneio. Conforme o tempo passa, Vinicius se sentirá mais pressionado nas negociações, especialmente agora que decidiu jogar esta temporada pelo clube, independentemente do que aconteça. Seu desejo sempre foi permanecer no Real Madrid", concluiu.