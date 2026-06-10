Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Vini Jr não deixará o Real nesta temporada, mesmo que não renove contrato, diz jornal espanhol
Atacante, de 25 anos, tem vínculo até junho de 2027
Show da contagem regressiva anima torcedores antes do início da Copa de 2026
Evento contou com a participação de Bebeto e Cafu
Goleiro aponta vitória da Argentina nos pênaltis sobre o Brasil na final da Copa
Emiliano Martínez participou de uma dinâmica para escolher vencedores de possíveis confrontos a partir das oitavas
Fluminense e São Paulo conversam por realização de amistoso de intertemporada
Ideia inicial é que o jogo aconteça no Maracanã
Clube argentino anuncia a contratação do técnico Jorge Sampaoli, ex-Flamengo
Ele estava livre no mercado desde que deixou o Atlético-MG, em fevereiro
Ex-Flamengo, Lincoln relembra era Jorge Jesus e destaca amadurecimento na Europa
Atacante do Spartak Subotica, da Sérvia, também destaca experiência ao lado de Iniesta no Japão
Cristiano Ronaldo perde gols, mas Portugal supera a Nigéria e embarca à Copa em festa
Francisco Conceição salva o dia e garante vitória por 2 a 1
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