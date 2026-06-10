Lincoln em ação pelo Spartak Subotica - Foto: Aleksandar Grujicic

Lincoln em ação pelo Spartak SuboticaFoto: Aleksandar Grujicic

Publicado 10/06/2026 20:35





"Foi uma experiência muito intensa, mas muito gratificante. Começar a carreira no Flamengo foi uma honra e algo que eu e minha família nos orgulhamos muito. Graças a Deus fui feliz, conquistei títulos que me levaram para a seleção brasileira também e por isso só tenho gratidão a todos do clube", afirmou em entrevista exclusiva ao DIA.



Lincoln fez parte do histórico elenco rubro-negro campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2019, sob o comando de Jorge Jesus. O atacante valorizou a mentalidade daquele grupo.



"Era um ambiente extremamente competitivo e vencedor e que todos se gostavam, se respeitavam e estavam com o objetivo claro de conquistar títulos. Todos queriam evoluir e conquistar títulos. Graças a Deus conseguimos vencer a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em um ano mágico. O Jorge Jesus teve um papel muito importante para todos nós. Aprendi bastante com ele". Rio - Revelado pelo Flamengo , Lincoln guarda com carinho o período em que defendeu o clube carioca. Hoje aos 25 anos e no Spartak Subotica, da Sérvia, o atacante relembrou a trajetória iniciada em 2017, quando estreou profissionalmente aos 16 anos cercado por grande expectativa, e também a era Jorge Jesus."Foi uma experiência muito intensa, mas muito gratificante. Começar a carreira no Flamengo foi uma honra e algo que eu e minha família nos orgulhamos muito. Graças a Deus fui feliz, conquistei títulos que me levaram para a seleção brasileira também e por isso só tenho gratidão a todos do clube", afirmou em entrevista exclusiva aoLincoln fez parte do histórico elenco rubro-negro campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2019, sob o comando de Jorge Jesus. O atacante valorizou a mentalidade daquele grupo."Era um ambiente extremamente competitivo e vencedor e que todos se gostavam, se respeitavam e estavam com o objetivo claro de conquistar títulos. Todos queriam evoluir e conquistar títulos. Graças a Deus conseguimos vencer a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em um ano mágico. O Jorge Jesus teve um papel muito importante para todos nós. Aprendi bastante com ele".

O atacante revelou que, apesar da distância e de estar em outro continente, ainda acompanha o Rubro-Negro e avaliou o atual momento da equipe.



"Acompanho sempre que posso. É um clube pelo qual tenho muito carinho e muitos amigos. É um ótimo time, com jogadores de muita qualidade. Com certeza vai seguir brigando pelos principais títulos."



Lincoln atuou no Flamengo até 2021. Durante sua passagem pela equipe profissional, entrou em campo em 63 jogos, marcou oito gols e distribuiu duas assistências.

Após sua saída, o atacante se transferiu para o Vissel Kobe, do Japão. Durante o período no futebol japonês, teve a oportunidade de atuar ao lado de Andrés Iniesta.



"Foi uma experiência única, ele é um cara especial, fora de série. O Iniesta é uma referência mundial e, além de tudo que representa dentro de campo, é uma pessoa muito boa. Aprendi muito observando a forma como ele treinava, se preparava e tratava as pessoas. São ensinamentos que levo para a vida e para a carreira."



Atualmente, Lincoln está no Spartak Subotica, da Sérvia, em sua segunda passagem pelo futebol europeu. Anteriormente, atuou pelo Altach, da Áustria.



No elenco do clube sérvio há outros brasileiros, como o lateral-esquerdo Caju, o meia Léo Antonio e o atacante Ezequiel. Lincoln destacou a importância da presença de compatriotas para sua adaptação ao clube.



"Foi muito importante. Quando você chega em um país diferente, ter brasileiros por perto ajuda bastante no dia a dia. Todos me receberam muito bem, me deram apoio desde o primeiro momento e isso facilitou muito minha adaptação dentro e fora de campo."



Pelo Spartak Subotica, teve uma temporada com quatro gols e uma assistência. O atacante também fez um balanço do período vivido no clube sérvio.



"Eu avalio de forma positiva. Além dos gols, tive assistências e ajudei o clube na criação de jogadas. Foi uma temporada de muito trabalho, dedicação e sempre buscando o melhor para a equipe. Além disso, foi uma experiência importante para mim em um país diferente, conhecendo outra cultura", afirmou.



No futebol brasileiro, entre 2022 e 2025, também passou por Cruzeiro e Athletic Club. O atacante comparou as experiências e destacou os aprendizados que levou das passagens pelos dois clubes.



"Sempre de muito aprendizado. Por todos os clubes que atuei, tenho muito carinho. No Cruzeiro, participei da campanha de retorno para a Série A, que foi muito importante. No Athletic também era um projeto legal. Cada passagem trouxe aprendizados importantes e contribuiu para meu crescimento como atleta e como pessoa."





Após o fim da temporada europeia, o atacante falou sobre suas metas para a próxima temporada e deixou o futuro em aberto sobre um possível retorno ao futebol brasileiro.



"Minha meta é continuar evoluindo, ter uma sequência de jogos, ganhar minutos e ajudar minha equipe. Sobre o meu futuro, deixo isso para os meus empresários e nas mãos de Deus. Estou focado no meu futebol, em melhorar e aproveitar as oportunidades que surgirem", concluiu. Confira também: Pleno do STJD mantém suspensão de três jogos para Carrascal, do Flamengo Após o fim da temporada europeia, o atacante falou sobre suas metas para a próxima temporada e deixou o futuro em aberto sobre um possível retorno ao futebol brasileiro."Minha meta é continuar evoluindo, ter uma sequência de jogos, ganhar minutos e ajudar minha equipe. Sobre o meu futuro, deixo isso para os meus empresários e nas mãos de Deus. Estou focado no meu futebol, em melhorar e aproveitar as oportunidades que surgirem", concluiu.

*Matéria de Bernardo Fonseca e Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges.