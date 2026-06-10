O Barcelona decidiu não exercer a compra do atacante Marcus Rashford, que estava emprestado pelo Manchester United desde julho de 2025, por 30 milhões de euros (quase R$ 180 milhões), segundo o jornal 'Marca'. Com isso, o jogador deve retornar ao clube inglês na próxima temporada.
Conforme a publicação, a chegada do ponta-esquerda Anthony Gordon pesou para o clube decidir liberar o atleta. Ambos jogam na mesma posição, que ainda tem Raphinha como titular e um dos pilares da equipe.
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