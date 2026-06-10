Rashford disputa bola jogando pelo Barcelona - Judit Cartiel / Barcelona

Rashford disputa bola jogando pelo BarcelonaJudit Cartiel / Barcelona

Publicado 10/06/2026 10:48

O Barcelona decidiu não exercer a compra do atacante Marcus Rashford, que estava emprestado pelo Manchester United desde julho de 2025, por 30 milhões de euros (quase R$ 180 milhões), segundo o jornal 'Marca'. Com isso, o jogador deve retornar ao clube inglês na próxima temporada.



Conforme a publicação, a chegada do ponta-esquerda Anthony Gordon pesou para o clube decidir liberar o atleta. Ambos jogam na mesma posição, que ainda tem Raphinha como titular e um dos pilares da equipe.

Além disso, o entendimento é que Rashford não é tão eficiente na marcação, quando o time não tem a bola. Este é justamente um dos grandes destaques de Gordon.



Rashford está se preparando para disputar a Copa do Mundo pela seleção inglesa, que estreia no torneio na próxima quarta-feira (17), às 17h, contra a Croácia.