José Mourinho deixou o Benfica - Patrícia de Melo Moreira / AFP

José Mourinho deixou o BenficaPatrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 09/06/2026 19:18 | Atualizado 09/06/2026 19:19

Portugal - O Benfica oficializou, nesta terça-feira (9), a saída do técnico José Mourinho, que está a caminho do Real Madrid, e já anunciou que Marco Silva, ex-Fulham, é o substituto. O vínculo com o novo treinador será de duas temporadas, com possibilidade de extensão para a de 2028/29.

"Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informou, nesta terça-feira, 9 de junho, que 'o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar' o treinador José Mourinho 'pelo valor de €15 000 000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor, tendo o treinador dado o seu acordo a essa contratação'. Terminou, assim, a segunda passagem de José Mourinho pelo comando técnico da equipa de futebol profissional do SL Benfica", diz um trecho do comunicado publicado no site do clube português.

Mais cedo, o Real Madrid anunciou a saída de Álvaro Arbeloa , o que deixou o caminho livre para Mourinho assumir o comando técnico do Real Madrid. Agora, conforme informou o Benfica, houve o pagamento da multa rescisória de 15 milhões de euros (quase R$ 89,6 milhões).

Mourinho, que foi anunciado no Benfica em setembro do ano passado, comandou o time em 45 jogos oficiais. No total, foram 27 vitórias, dez empates e oito derrotas.

Novo treinador

Além de confirmar a saída de José Mourinho, o clube português anunciou acordo pela contratação de Marco Silva, que teve longa passagem pelo Fulham, da Inglaterra.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que 'chegou a acordo com o treinador Marco Alexandre Saraiva da Silva (Marco Silva) para a celebração de um contrato de trabalho desportivo para vigorar até ao final da época desportiva 2027/2028, extensível até 2028/2029'", informou o Benfica.

Marco Silva foi oficializado como técnico do Fulham em julho de 2021. Na semana passada, 2 de junho de 2026, o clube inglês confirmou a saída do português.