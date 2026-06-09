Álvaro Arbeloa, ex-técnico do Real Madrid - Thomas Coex/AFP

Álvaro Arbeloa, ex-técnico do Real MadridThomas Coex/AFP

Publicado 09/06/2026 16:20

O Real Madrid confirmou nesta terça-feira (9) a saída do técnico Álvaro Arbeloa, o que deixa caminho livre para a anunciada chegada do português José Mourinho.



"Real Madrid e Álvaro Arbeloa chegaram a um acordo para encerrar sua etapa como treinador da equipe", informou o clube merengue em um breve comunicado.



Arbeloa havia assumido o cargo em janeiro no lugar de Xabi Alonso, demitido após a derrota para o Barcelona final da Supercopa da Espanha.



"Desde que chegou às nossas categorias de base, Arbeloa sempre demonstrou lealdade, comprometimento e profissionalismo. Ele personifica os valores do nosso clube", acrescentou o clube.



O treinador, que foi promovido da equipe B, não conseguiu recolocar o Real Madrid nos trilhos, o que resultou em uma segunda temporada sem títulos.



No final de maio, às vésperas da última rodada do Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao, Arbeloa já havia adiantado que não continuaria no cargo.



Desde então, já se discutia a possibilidade de José Mourinho retornar ao clube, e Arbeloa, que sempre demonstrou sua admiração pelo treinador português, afirmou: "não existe a possibilidade de eu ficar com ele".