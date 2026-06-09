João Fonseca no jogo contra Novak Djokovic - Dimitar Dilkoff / AFP

João Fonseca no jogo contra Novak DjokovicDimitar Dilkoff / AFP

Publicado 09/06/2026 19:54

Rio - A campanha de João Fonseca em Roland Garros trouxe reflexos imediatos na classificação mundial. Na atualização mais recente do ranking da ATP, o brasileiro subiu para a 25ª posição e assumiu o posto de tenista sul-americano mais bem colocado da lista.

A mudança ocorreu após João Fonseca superar o argentino Francisco Cerúndolo, que até então liderava entre os representantes do continente. O carioca também ficou muito próximo de estabelecer um novo recorde pessoal, já que sua melhor colocação foi o 24º lugar, alcançado no fim da temporada passada.

O desempenho no saibro parisiense foi determinante para a ascensão. Ao chegar às quartas de final do Grand Slam francês, o brasileiro ampliou sua pontuação total para 1.735 pontos, a maior marca de sua trajetória profissional até aqui.

Durante a campanha, João Fonseca chamou atenção ao derrotar adversários de peso como Novak Djokovic e confirmar sua evolução entre os principais nomes. A participação terminou diante do tcheco Jakub Mensik, mas consolidou o melhor resultado de um brasileiro em Roland Garros desde os tempos de Gustavo Kuerten.

O próximo desafio será a sequência de torneios na grama. Com compromissos programados antes de Wimbledon, João Fonseca terá a oportunidade de defender poucos pontos nas próximas semanas, cenário que pode abrir caminho para novas subidas no ranking e até para a entrada no grupo dos 24 melhores do mundo.