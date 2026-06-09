João Fonseca no jogo contra Novak DjokovicDimitar Dilkoff / AFP
Joao Fonseca ultrapassa Cerúndolo e se torna o sul-americano mais bem colocado da ATP
Campanha em Roland Garros fez o brasileiro subir no ranking
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Jogador, de 33 anos, teve passagens por clubes europeus
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