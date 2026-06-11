José Mourinho é o novo treinador do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

José Mourinho é o novo treinador do Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 11/06/2026 19:50

Rio - Novo treinador do Real Madrid, José Mourinho, irá trabalhar com brasileiros mais uma vez. De acordo com informações da "ESPN", as rusgas com Vini Jr ficaram no passado e o português ainda quer acompanhar de perto Endrick, de 19 anos, para saber como irá trabalhar com o jovem.

Na temporada passada, Real Madrid e Benfica, comandado por Mourinho, se enfrentaram na Liga dos Campeões em um confronto polêmico marcado pelo "caso Prestianni". Vini Jr acusou o argentino do clube português de racismo. Na ocasião, Mourinho não quis tomar partido.

Depois, o português criticou a dança de Vinicius Jr. na comemoração de um belo gol no confronto. Segundo o português, o brasileiro deveria subir nos ombros dos colegas e não provocar 60 mil pessoas. Apesar dessa rusga, a situação para o treinador faz parte do passado e o brasileiro é visto como peça importante.

Em relação a Endrick, Mourinho é mais cauteloso. O atacante, de 19 anos, está voltando depois de ser emprestado ao Lyon por seis meses. O treinador deseja avaliar o jovem para saber se irá dar mais oportunidades que o atacante recebeu com Carlo Ancelotti e com Xabi Alonso no Real Madrid.