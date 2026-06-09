Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Barra da Tijuca - Lucas Figueiredo / CBF

Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Barra da TijucaLucas Figueiredo / CBF

Publicado 09/06/2026 15:53

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma mudança no comando da comissão de arbitragem. Nesta terça-feira (9), a entidade anunciou a saída de Rodrigo Cintra e definiu que Sandro Meira Ricci assumirá as funções.

"A Confederação Brasileira de Futebol informa que Rodrigo Cintra está deixando o comando da Comissão de Arbitragem da CBF. A CBF agradece a dedicação, o profissionalismo e os serviços prestados ao longo de sua gestão, período em que a arbitragem brasileira registrou avanços significativos, resultado de seu trabalho, empenho e liderança", diz um trecho do comunicado da entidade.

Sandro Meira Ricci AFP

"A CBF informa que o ex-árbitro Sandro Meira Ricci, que nos últimos anos ocupou a função de gerente de árbitros na Professional Referee Organization (PRO), empresa contratada pela Major League Soccer (MLS), assumirá suas funções. Até a conclusão da transição, as atividades da Comissão de Arbitragem seguirão normalmente, sem qualquer prejuízo às competições em andamento", completou a entidade.