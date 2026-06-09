Bernard, atacante do Atlético-MG - Divulgação / Atlético-MG

Bernard, atacante do Atlético-MGDivulgação / Atlético-MG

Publicado 09/06/2026 19:20

Rio - O atacante Bernard, de 33 anos, que defende o Atlético-MG, contou que antes de voltar ao futebol brasileiro em 2024 recebeu uma proposta do Flamengo. Porém, o desejo de atuar pelo Galo, equipe que o revelou, acabou prevalecendo na escolha do atleta.

"Chegamos a conversar com Corinthians, Flamengo, Palmeiras também... Isso foi mais de uma vez. Chegou (a oferecer mais dinheiro que o Atlético). Não falei sobre isso, mas teve essas propostas, sim. Mas eu queria voltar pro Galo, eu tinha prometido e era um desejo meu", disse em entrevista à "Rádio 98FM".

Bernard foi revelado pelo Atlético-MG e foi campeão da Libertadores clube mineiro em 2013, logo depois se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele também atuou por Everton, da Inglaterra, Sharjah, dos Emirados Árabes, e Panathinaikos, da Grécia, antes de voltar ao futebol brasileiro.

O principal momento de Bernard aconteceu em 2013 e 2014, quando fez parte do elenco da seleção brasileira. Ele fez parte da equipe campeã da Copa das Confederações e disputou a Copa do Mundo disputada no Brasil.