Momento em que Lamine Yamal conhece a sua estátua de cera - Divulgação / Madame Tussauds Berlin

Momento em que Lamine Yamal conhece a sua estátua de ceraDivulgação / Madame Tussauds Berlin

Publicado 09/06/2026 15:01 | Atualizado 09/06/2026 15:11

Sensação do futebol mundial, Lamine Yamal ganhou uma estátua de cera no museu Madame Tussauds Berlin, na Alemanha. A obra, apresentada nesta terça-feira (9), retrata o atacante do Barcelona com a camisa da seleção espanhola na tradicional pose que faz ao balançar a rede.

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O processo criativo começou depois do protagonismo do garoto de 18 anos no título da Espanha na Eurocopa, em 2024. “Eles me disseram que teria uma estátua, fiquei muito feliz. Eu sempre via no TikTok vídeos de pessoas com suas estátuas e, para ser sincero, queria uma também”, disse o jogador, em publicação nas redes sociais do museu.



A escultura ficará ao lado de outros astros do futebol mundial, como Messi, Mbappé, Beckenbauer, Musiala e Harry Kane.



Lamine Yamal se prepara para disputar a sua primeira Copa do Mundo. A seleção espanhola está no Grupo H, ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

O momento em que o jovem conhece a obra



