Comemoração de Serena Williams - Adrian Dennis / AFP

Comemoração de Serena WilliamsAdrian Dennis / AFP

Publicado 09/06/2026 22:20

A lendária tenista Serena Williams retornou às competições nesta terça-feira (9), aos 44 anos, conquistando uma vitória ao lado da jovem canadense Victoria Mboko na primeira rodada da chave de duplas femininas do WTA 500 de Queen's, em Londres.



Serena, detentora de 23 títulos de Grand Slam em simples, não disputava torneios do circuito desde setembro de 2022.



Naquela ocasião, ela foi derrotada na terceira rodada do US Open pela australiana Ajla Tomljanovic, apenas um dia após ter sido eliminada na primeira rodada nas duplas ao lado de sua irmã mais velha Venus.



Ao formar dupla com a promissora Mboko, de 19 anos, a ex-número 1 do mundo mostrou que sua visão de jogo e seus reflexos continuam afiados, vencendo por 7-6 (7/2) e 6-2 a dupla formada pela americana Nicole Melichar-Martinez e a neozelandesa Erin Routliffe.



Ao falar com os organizadores na quadra após a vitória, Serena manteve a modéstia e destacou, acima de tudo, a contribuição de sua parceira, que é 25 anos mais jovem que ela.



"Foi maravilhoso. A Vicky (Victoria Mboko) aceitou se juntar à nossa equipe. Nunca tínhamos jogado juntas antes e foi incrível estar em quadra com ela hoje", disse Serena.



Durante a partida, a dupla mostrou grande entrosamento e uma comunicação fluida.



"É uma honra enorme jogar com a Serena. Gostei muito, mas seguimos em frente", observou Mboko.



Mais tarde, ao ser questionada sobre o assunto na coletiva de imprensa, a americana avaliou que seu desempenho não havia sido totalmente satisfatório.



"Ai, meu Deus! O que vocês acham? Uma nota apenas para passar de ano?", respondeu ela ao ser convidada a dar uma nota para sua atuação. "Levando tudo em conta, considerando que a grama provavelmente não é a superfície mais fácil e somando isso à pausa de quatro anos, no geral, acho que fui bem".

- Um retrospecto espetacular -

Serena Williams anunciou na semana passada que retomaria as competições no torneio de Queen's e, na sequência, participaria de outro evento em quadra de grama, em Berlim, na semana seguinte.



Quanto ao seu retorno às competições de simples, a tenista americana declarou em uma coletiva de imprensa no domingo que não há data definida e que ela precisa treinar mais, sem confirmar se retornará às competições de simples nesta nova fase de sua carreira.



As duplas são uma modalidade que Serena Williams conhece bem, tendo jogado regularmente ao lado de Venus ao longo de sua carreira. Juntas, elas formaram uma das maiores duplas da história.



Seu retrospecto inclui 23 títulos de duplas femininas, sendo 14 deles vitórias em torneios de Grand Slam.



Ela também conquistou títulos de duplas mistas em Wimbledon e no US Open, ao lado do jogador bielorrusso Max Mirnyi.



Até o momento, ela é a única pessoa, homem ou mulher, a ter conquistado todos os quatro títulos de Grand Slam tanto em simples quanto em duplas.



Nas tribunas durante a partida desta terça-feira estava seu marido, Alexis Ohanian, junto com as duas filhas do casal, Olympia e Adira.