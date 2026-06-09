Florentino Pérez é o presidente do Real Madrid Javier Soriano / AFP
"Nosso departamento jurídico preparou as ações judiciais que moveremos contra o Real Madrid e seu presidente", disse Yuste em um evento com os sócios mais antigos do Barça.
"Ele recorreu à calúnia para nos desestabilizar", afirmou Yuste, que ocupa a presidência interinamente até que Joan Laporta reassuma suas funções após sua reeleição em março passado.
Yuste relembrou a coletiva de imprensa realizada em 12 de maio, na qual Pérez convocou as eleições presidenciais do Real Madrid, vencidas por ele no domingo (7), e reiterou as acusações contra o Barça referentes ao chamado 'Caso Negreira'.
Os investigadores tentam determinar se esses pagamentos visavam obter vantagem competitiva, alegação que o Barcelona nega, sustentando, em vez disso, que os valores eram destinados a relatórios de arbitragem.
Yuste, que descreveu aquela coletiva de imprensa como "dantesca", declarou que "ninguém manchará o nome do Barça e este escudo".
"Nos veremos nos tribunais", concluiu Yuste, sugerindo que o presidente do Real Madrid "não suporta o que estamos conquistando", após a conquista do segundo título consecutivo da LaLiga pelo time nesta temporada.
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