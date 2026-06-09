Florentino Pérez é o presidente do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Florentino Pérez é o presidente do Real Madrid Javier Soriano / AFP

Publicado 09/06/2026 19:35

O presidente em exercício do Barcelona, Rafael Yuste, afirmou nesta terça-feira (9) que adotará medidas judiciais contra o Real Madrid e seu presidente, Florentino Pérez, relativas às acusações de que o clube 'azulgrana' teria buscado favores de árbitros.



"Nosso departamento jurídico preparou as ações judiciais que moveremos contra o Real Madrid e seu presidente", disse Yuste em um evento com os sócios mais antigos do Barça.



"Ele recorreu à calúnia para nos desestabilizar", afirmou Yuste, que ocupa a presidência interinamente até que Joan Laporta reassuma suas funções após sua reeleição em março passado.



Yuste relembrou a coletiva de imprensa realizada em 12 de maio, na qual Pérez convocou as eleições presidenciais do Real Madrid, vencidas por ele no domingo (7), e reiterou as acusações contra o Barça referentes ao chamado 'Caso Negreira'.



Nesse caso, as autoridades investigam supostos pagamentos feitos pelo Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do comitê de arbitragem.



Os investigadores tentam determinar se esses pagamentos visavam obter vantagem competitiva, alegação que o Barcelona nega, sustentando, em vez disso, que os valores eram destinados a relatórios de arbitragem.



Yuste, que descreveu aquela coletiva de imprensa como "dantesca", declarou que "ninguém manchará o nome do Barça e este escudo".



"Nos veremos nos tribunais", concluiu Yuste, sugerindo que o presidente do Real Madrid "não suporta o que estamos conquistando", após a conquista do segundo título consecutivo da LaLiga pelo time nesta temporada.



