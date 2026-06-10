Jorge Sampaoli assumiu o comando técnico do TalleresDivulgação / Talleres

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Argentina - O Talleres anunciou, nesta quarta-feira (10), a contratação do técnico Jorge Sampaoli. No futebol brasileiro, o profissional soma passagens por Santos, Atlético-MG (2x) e Flamengo.
"Com uma reconhecida trajetória internacional, uma marcada identidade futebolística e uma personalidade capaz de liderar grandes desafios, Sampaoli chega ao Talleres para trazer experiência, convicção e capacidade de condução em um momento de máxima exigência para o futebol profissional", escreveu o perfil do clube nas redes sociais.
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Sampaoli estava sem trabalhar desde que deixou o Atlético-MG em fevereiro. Na sua segunda passagem pelo clube mineiro, o argentino foi vice-campeão da Sul-Americana.
Além do Galo, Sampaoli passou também pelo Santos e pelo Flamengo. No Rubro-Negro, ele trabalhou por pouco mais de cinco meses em 2023. Ele dirigiu a equipe em 39 partidas, acumulando 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.