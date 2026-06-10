Jorge Sampaoli assumiu o comando técnico do Talleres - Divulgação / Talleres

Jorge Sampaoli assumiu o comando técnico do TalleresDivulgação / Talleres

Publicado 10/06/2026 21:05

Argentina - O Talleres anunciou, nesta quarta-feira (10), a contratação do técnico Jorge Sampaoli. No futebol brasileiro, o profissional soma passagens por Santos, Atlético-MG (2x) e Flamengo

"Com uma reconhecida trajetória internacional, uma marcada identidade futebolística e uma personalidade capaz de liderar grandes desafios, Sampaoli chega ao Talleres para trazer experiência, convicção e capacidade de condução em um momento de máxima exigência para o futebol profissional", escreveu o perfil do clube nas redes sociais.





El Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli asumirá la conducción técnica del primer equipo albiazul para encabezar una nueva etapa del proyecto deportivo… pic.twitter.com/N4gXOGV9g0 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) June 10, 2026

Sampaoli estava sem trabalhar desde que deixou o Atlético-MG em fevereiro. Na sua segunda passagem pelo clube mineiro, o argentino foi vice-campeão da Sul-Americana.

Além do Galo, Sampaoli passou também pelo Santos e pelo Flamengo. No Rubro-Negro, ele trabalhou por pouco mais de cinco meses em 2023. Ele dirigiu a equipe em 39 partidas, acumulando 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.