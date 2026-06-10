Omar Artan, coberto pela bandeira da Somália, em sua chegada ao país - Reprodução / X

Omar Artan, coberto pela bandeira da Somália, em sua chegada ao paísReprodução / X

Publicado 10/06/2026 08:21





Mais de 100 torcedores esperavam do lado de fora da área VIP do principal aeroporto da capital somali, o Aden Adde, agitando bandeiras do país, quando Artan desembarcou sob aplausos de um voo da Turkish Airlines.



"Estarei na próxima Copa do Mundo e continuarei fazendo com que a Somália se orgulhe... Apesar do que aconteceu comigo, não estou desmotivado", declarou Artan à imprensa.



"Ele foi tratado de forma tão injusta que isso machuca qualquer pessoa preocupada com a humanidade", declarou Mohamed Said, um funcionário do governo. O árbitro somali Omar Artan, que teve a entrada negada pelos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026 , foi recebido como herói em seu retorno a Mogadíscio e prometeu que estará na próxima edição do torneio, em 2030.Mais de 100 torcedores esperavam do lado de fora da área VIP do principal aeroporto da capital somali, o Aden Adde, agitando bandeiras do país, quando Artan desembarcou sob aplausos de um voo da Turkish Airlines."Estarei na próxima Copa do Mundo e continuarei fazendo com que a Somália se orgulhe... Apesar do que aconteceu comigo, não estou desmotivado", declarou Artan à imprensa."Ele foi tratado de forma tão injusta que isso machuca qualquer pessoa preocupada com a humanidade", declarou Mohamed Said, um funcionário do governo.

Artan, que em 2025 foi eleito o melhor árbitro de futebol masculino pela Confederação Africana de Futebol (CAF), foi impedido de entrar nos Estados Unidos no sábado, quando desembarcou no Aeroporto Internacional de Miami.



Um porta-voz do Departamento de Estado declarou à AFP na terça-feira que Artan "é suspeito de estar vinculado a supostos integrantes de organizações terroristas", o que "inabilita o viajante para ser admitido nos Estados Unidos".



A Fifa confirmou que ele não integrará o quadro de árbitros do Mundial, que começa na quinta-feira (11).



A presença de Artan entre os 52 árbitros selecionados para trabalhar na Copa do Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, México e Canadá, foi motivo de orgulho para seus compatriotas.



O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, declarou em abril que Artan era "um símbolo de inspiração para uma nova geração de somalis".

