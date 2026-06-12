Gasly recuperou pódio no GP de MônacoAFP
Gasly recupera pódio em Mônaco após revisão da FIA, mas McLaren e Red Bull estudam contestação
Reavaliação alterou o resultado final do GP do último domingo (7)
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Cadáver é encontrado em frente ao estádio onde a seleção iraniana treina
Corpo estava dentro do porta-malas de um carro estacionado em frente a arena Tijuana, no México
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Zagueiro foi punido por expulsão contra o Flamengo, em março
Barcelona confia no desejo de Julián Álvarez e não se assusta com oferta do Real Madrid
Atacante, de 26 anos, deseja atuar no clube catalão
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Hakimi destacou a qualidade das duas seleções antes do duelo em Nova Jersey
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