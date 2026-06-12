Depois de ver a Mercedes dominar a primeira atividade, a McLaren respondeu rápido e terminou a 2ª sessão de treinos livres desta sexta-feira para o GP de Barcelona-Catalunha na frente. Lando Norris fez a marca de 1min15s426 e terminou em primeiro com Russell, desta vez, no segundo posto. Oscar Piastri fechou o Top-3. Kimi Antonelli, líder do campeonato, ficou apenas em quinto, atrás da Ferrari de Charles Leclerc e não conseguiu competir com os rivais para buscar o topo. Bortoleto terminou em oitavo.
Na segunda atividade livre desta sexta-feira no Circuito de Barcelona-Catalunha, Max Verstappen logo cravou o melhor tempo andando na casa de 1min16. Na pista, com quase todos os pilotos utilizando pneus médios, a disputa aumentou. Na sequência, George Russell, da Mercedes, e Oscar Piastri, da Mclaren, baixaram a marca do holandês e se alternaram na liderança.
O Safety car precisou ser acionado na primeira meia hora de trabalhos na Espanha. A bandeira amarela entrou em ação porque o carro de Liam Lawson parou na saída dos boxes e o piloto reclamou de problemas com a caixa de câmbio da Racing Bull.
Na segunda metade da atividade, Bortoleto voltou dos boxes com pneus macios e o resultado foi muito bom. O piloto brasileiro fez uma excelente volta com a Audi e saiu da 15ª colocação para ficar entre os dez primeiros, alcançando o oitavo posto.
Na parte final, a McLaren entrou de vez na briga pelo melhor tempo. Lando Norris superou Russell e Oscar Piastri ficou em terceiro deixando a Mercedes em segundo. Com problemas o heptacampeão Lewis Hamilton não entrou na briga efetiva pelos primeiros lugares termino em 9º
Os pilotos voltam à pista neste sábado para participar da última atividade livre antes da realização do treino classificatório, previsto para as 11h (horário de Brasília). No domingo, a corrida está marcada para as 10h.
Resultado do 2º treino livre para o GP de Barcelona-Catalunha