Buffon é ídolo da seleção italianaStefano Rellandini / AFP
Buffon recusa convite para retornar à seleção italiana
Ex-goleiro foi chamado para assumir o cargo de gerente de futebol, mas não aceitou
Buffon recusa convite para retornar à seleção italiana
Ex-goleiro foi chamado para assumir o cargo de gerente de futebol, mas não aceitou
Ascendência brasileira de Messi leva torcedores á loucura nas redes
Bisavô do craque argentino nasceu no interior de São Paulo
Bélgica anuncia Mark van Bommel como novo técnico da seleção
Ex-volante holandês assinou contrato até a Eurocopa de 2028 e iniciará o trabalho em agosto
Neto rebate Neymar após ser chamado de 'otário' pelo jogador
Comentarista falou de passagem do atleta pela Seleção
Enzo Maresca confirma lesão nas costas de Rodri: ‘Precisa de descanso’
Técnico do Manchester City também comentou o interesse do Real Madrid no meio-campista
Pedro mantém boa fase e assume protagonismo no Flamengo com Jardim
Centroavante fez dois gols na vitória sobre a Chapecoense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.