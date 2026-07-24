Buffon é ídolo da seleção italiana - Stefano Rellandini / AFP

Buffon é ídolo da seleção italianaStefano Rellandini / AFP

Publicado 24/07/2026 15:26

Paolo Maldini e Leonardo estão sofrendo para formar uma nova comissão técnica para a Itália, que será liderada por Pirlo . A dupla se deparou com a recusa do ídolo Gianluigi Buffon à vaga de gerente de futebol para atuar com a garotada da base e também próximo ao futuro treinador em conexão com o grupo. O ex-goleiro declinou da proposta sob alegação que prioriza "estudar" para ser técnico.

Chefe de delegação desde 2023 ainda sob a direção de Luciano Spalletti, o ex-goleiro seguiu na função até abril, como braço forte de Gattuso. Mas se demitiu após a vexatória queda na repescagem da Copa de 2026 diante da Bósnia e Herzegovina.

De acordo com o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', o novo presidente da Federação italiana de Futebol (FIGV), Giovanni Málago, queria Buffon ainda mais forte nas decisões da seleção neste novo ciclo para o retorno a uma Copa do mundo após três edições de ausência e confiava em acerto.

O convite foi formalizado por Maldini e Leonardo há cerca de 10 dias e recusado nesta sexta-feira (24). Buffon pediu um tempo para refletir e respondeu negativamente e a contragosto, sob justificativa que precisa "ficar mais próximo da família e continuar os estudos para ser treinador." A resposta foi primeiro a Málago.

Buffon não esconde seu sonho de ser técnico após jogar profissionalmente por mais de 45 anos e ser um dos grandes ídolos da Itália, a quem defendeu desde o sub-16, atuando no time principal por 176 jogos em 22 temporadas. Considerado um dos melhores de todos os tempos na posição, o goleiro foi campeão mundial em 2006.