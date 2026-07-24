Zé Lucas com a camisa da seleção brasileira em jogo no sub-17 Nelson Terme / CBF
Clube da Série A encaminha a contratação de Zé Lucas, alvo do Flamengo
Joia do Sport deve reforçar o Cruzeiro
Botafogo volta a ter licença em jogo eletrônico e anima torcedores
Os clubes brasileiros não estavam presentes de forma licenciada há 12 anos
Flamengo terá reunião com agente de Almada para finalizar detalhes
Encontro entre José Boto e empresário será neste fim de semana
Fifa visita Botafogo, Fluminense e Vasco para treinos da Copa Feminina
Competição irá acontecer no ano que vem
Real Madrid intensifica negociações para contratar Rodri
Destaque da Espanha no Mundial, meio-campista voltou a despertar o interesse do Real Madrid após superar temporada marcada por lesões
Narrador da Globo afirma que clima da Série A é 'tóxico' e gera debate
Gustavo Villani citou diferenças entre Copa do Mundo e o torneio nacional
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.