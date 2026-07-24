Zé Lucas com a camisa da seleção brasileira em jogo no sub-17 - Nelson Terme / CBF

Zé Lucas com a camisa da seleção brasileira em jogo no sub-17 Nelson Terme / CBF

Publicado 24/07/2026 16:15 | Atualizado 24/07/2026 18:42

Belo Horizonte - O Cruzeiro superou a concorrência do Flamengo e está perto de acertar a contratação de Zé Lucas, volante do Sport. A Raposa fez uma oferta de pagamento à vista por 60% dos direitos econômicos do atleta. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

Zé Lucas tem apenas 18 anos e é uma joia do Leão. O jovem volante também soma convocações para a seleção brasileira na base.

Se o negócio for fechado, Zé Lucas deve se tornar a terceira contratação do Cruzeiro na janela do meio do ano. Até aqui, o clube mineiro já anunciou o lateral-esquerdo Gabriel Rojas e do atacante Gabriel Pec.

A Raposa volta a campo no domingo (26) e vai enfrentar o Botafogo. As duas equipes vão medir forças no Mineirão, a partir das 16h, pelo Campeonato Brasileiro.