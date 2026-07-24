Filipe Luís em treino do MonacoDivulgação / Monaco
Ex-zagueiro do Real Madrid pode trabalhar com Filipe Luís no Monaco
Ex-defensor participou da Copa do Mundo como auxiliar técnico
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