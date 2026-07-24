Filipe Luís em treino do MonacoDivulgação / Monaco

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Pedro Logato
Rio - Ex-zagueiro da seleção portuguesa e do Real Madrid, Ricardo Carvalho, de 48 anos, pode fazer parte da comissão técnico do Monaco, ao lado de Filipe Luís. De acordo com informações da "ESPN", o lusitano ainda está avaliando o convite do clube francês.
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O ex-defensor fez parte da comissão de Roberto Martínez na seleção de Portugal na Copa do Mundo. Apesar de ter recebido o convite para continuar com Jorge Jesus, Ricardo Carvalho escolheu buscar um novo desafio.
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Ricardo Carvalho tem uma relação com o clube francês. Ele atuou como atleta no Monaco entre 2013 e 2016. O português encerrou sua carreira no ano seguinte pelo Shangai, da China.
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Filipe Luís foi anunciado recentemente como treinador do Monaco. O clube francês é a segunda experiência do comandante, que dirigiu o Flamengo entre setembro de 2024 a março de 2026.
 