Filipe Luís em treino do Monaco - Divulgação / Monaco

Filipe Luís em treino do MonacoDivulgação / Monaco

Publicado 24/07/2026 17:00

O ex-defensor fez parte da comissão de Roberto Martínez na seleção de Portugal na Copa do Mundo. Apesar de ter recebido o convite para continuar com Jorge Jesus, Ricardo Carvalho escolheu buscar um novo desafio.

Ricardo Carvalho tem uma relação com o clube francês. Ele atuou como atleta no Monaco entre 2013 e 2016. O português encerrou sua carreira no ano seguinte pelo Shangai, da China.

Filipe Luís foi anunciado recentemente como treinador do Monaco. O clube francês é a segunda experiência do comandante, que dirigiu o Flamengo entre setembro de 2024 a março de 2026.