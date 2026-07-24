Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/07/2026 17:07

Rio - A CBF fechou acordo com a Coca-Cola, que é a nova patrocinadora das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão Feminino A1 e da Copa do Brasil. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24).

O acordo, que tem efeito imediato, será válido até o fim de 2027. Assim, a Coca-Cola terá entrega de mídia e ativação nesta e na próxima temporada.

Isso inclui inserções em painéis de LED, placas estáticas, backdrops de entrevistas e ações especiais nas competições femininas, conteúdo digital, além de outras contrapartidas.

Em nota, a CBF destacou que o patrocínio reforça a credibilidade e a relevância das competições. "Para esta temporada, o Brasileirão Feminino recebeu investimentos inéditos em cotas de participação e premiação; a Série A teve a maior edição da história, de janeiro a dezembro; a Série B aderiu aos playoffs para definir dois dos quatro classificados à Série A e garantir mais emoção aos torcedores; e a Copa do Brasil teve o maior número de participantes de sua história, com 126 clubes", diz um trecho do comunicado da entidade.