Wesley (no centro) voltou à Roma como titular em amistoso de pré-temporada - Divulgação / Roma

Wesley (no centro) voltou à Roma como titular em amistoso de pré-temporadaDivulgação / Roma

Publicado 26/07/2026 20:56

foi expulso ainda no primeiro tempo do empate em 3 a 3 com o Cannes, em amistoso de pré-temporada.

Wesley voltou a atuar pela Roma neste domingo (26), pouco mais de um mês após a lesão que o tirou da Copa do Mundo . O retorno do lateral brasileiro, porém, terminou de forma precoce: eledo empate em 3 a 3 com o Cannes, em amistoso de pré-temporada.

O brasileiro, recuperado de lesão no músculo adutor da coxa esquerda, começou a partida entre os titulares de Gian Piero Gasperini e permaneceu em campo por 47 minutos. Ele recebeu o segundo cartão amarelo no fim do primeiro tempo.

A expulsão mudou o cenário do confronto, já que a equipe italiana vencia por 2 a 0. E até chegou a fazer o terceiro, com dois gols de Dybala e outro de Donyell Malen, antes de sofrer o empate nos acréscimos.



Como foi o retorno de Wesley



Sem jogar desde a lesão que o afastou da seleção brasileira antes do Mundial, Wesley ainda buscava recuperar o ritmo. Aos 18 minutos, ele recebeu o primeiro cartão amarelo ao interromper um ataque perigoso do Cannes próximo à área.



A segunda advertência veio pouco antes do intervalo. Em um contra-ataque da equipe francesa, o lateral cometeu uma falta tática.



Roma volta à Liga dos Campeões



O amistoso marcou o início da preparação para uma temporada em que retorna à principal competição continental. A Roma não disputa a Liga dos Campeões desde a edição de 2018/19, quando caiu nas oitavas de final para o Porto.





