Wesley (no centro) voltou à Roma como titular em amistoso de pré-temporadaDivulgação / Roma
Cortado da Copa, Wesley volta a jogar pela Roma e é expulso
Lateral brasileiro participa de primeiro teste de pré-temporada no 3 a 3 com o Cannes
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