Mesmo com capuz, Lionel Messi foi rapidamente reconhecido por torcedores argentinosReprodução de vídeo de redes sociais

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Hugo Perruso
Lionel Messi voltou a mobilizar uma multidão na Argentina durante as férias após o vice na Copa do Mundo. O camisa 10 foi assistir a uma partida do Leones de Rosário, que pertence a sua família e que disputa a quarta divisão nacional, na província de Santa Fé.

Tentativa de discrição dura pouco

O atacante chegou ao estádio usando um capuz na tentativa de evitar chamar atenção. A estratégia, porém, não funcionou. Imediatamente ele foi reconhecido e passou a ser gravado e seguido.
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A derrota do Leones de Rosário por 2 a 0 para o Atlético Central Córdoba, pela Primeira C, ficou em segundo plano para quem estava no local. Celulares tomaram conta das arquibancadas, enquanto centenas de pessoas tentavam fotografar e filmá-lo.
Messi compareceu acompanhado dos filhos e de outros familiares e apenas acenou para os fãs. Houve um momento em que uma multidão se aglomerou na parte de fora do estádio, por onde o craque argentino passaria.

Quando Messi volta a jogar

Depois de disputar sua última partida de Copa do Mundo, o camisa 10 da Argentina retornou ao país para curtir férias antes de se apresentar ao Inter Miami. Ainda não há uma data definida para o retorno aos Estados Unidos, muito menos quando voltará aos gramados novamente.
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Por enquanto, sua equipe já voltou a disputar a MLS e venceu por 1 a 0, gol de Luis Suárez, em confronto que marcou a estreia do volante Casemiro.