Lionel Messi voltou a mobilizar uma multidão na Argentina durante as férias após o vice na Copa do Mundo. O camisa 10 foi assistir a uma partida do Leones de Rosário, que pertence a sua família e que disputa a quarta divisão nacional, na província de Santa Fé.
Lo vieron a messi con skin de sigilo táctico urbano Yendo a ver un leones FC vs central cordoba
A derrota do Leones de Rosário por 2 a 0 para o Atlético Central Córdoba, pela Primeira C, ficou em segundo plano para quem estava no local. Celulares tomaram conta das arquibancadas, enquanto centenas de pessoas tentavam fotografar e filmá-lo.
Messi compareceu acompanhado dos filhos e de outros familiares e apenas acenou para os fãs. Houve um momento em que uma multidão se aglomerou na parte de fora do estádio, por onde o craque argentino passaria.
¡¡TODO ES CARIÑO PARA EL GOAT!! Leo Messi, rodeado de amor tras ver a Leones de Rosario vs. Central Córdoba por la Primera C del Fútbol Argentino. pic.twitter.com/ikMZOo6943
Depois de disputar sua última partida de Copa do Mundo, o camisa 10 da Argentina retornou ao país para curtir férias antes de se apresentar ao Inter Miami. Ainda não há uma data definida para o retorno aos Estados Unidos, muito menos quando voltará aos gramados novamente.
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