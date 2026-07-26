Mesmo com capuz, Lionel Messi foi rapidamente reconhecido por torcedores argentinos - Reprodução de vídeo de redes sociais

Mesmo com capuz, Lionel Messi foi rapidamente reconhecido por torcedores argentinosReprodução de vídeo de redes sociais

Publicado 26/07/2026 15:19 | Atualizado 26/07/2026 15:25

Lo vieron a messi con skin de sigilo táctico urbano

Yendo a ver un leones FC vs central cordoba



Duro 10 segundos la capucha, lo reconocieron y termino dando saludos pic.twitter.com/0frBQKbEOB — ElBuni (@therealbuni) July 25, 2026

Tentativa de discrição dura pouco



O atacante chegou ao estádio usando um capuz na tentativa de evitar chamar atenção. A estratégia, porém, não funcionou. Imediatamente ele foi reconhecido e passou a ser gravado e seguido.



A derrota do Leones de Rosário por 2 a 0 para o Atlético Central Córdoba, pela Primeira C, ficou em segundo plano para quem estava no local. Celulares tomaram conta das arquibancadas, enquanto centenas de pessoas tentavam fotografar e filmá-lo.



Messi compareceu acompanhado dos filhos e de outros familiares e apenas acenou para os fãs. Houve um momento em que uma multidão se aglomerou na parte de fora do estádio, por onde o craque argentino passaria.



¡¡TODO ES CARIÑO PARA EL GOAT!! Leo Messi, rodeado de amor tras ver a Leones de Rosario vs. Central Córdoba por la Primera C del Fútbol Argentino. pic.twitter.com/ikMZOo6943 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026

Quando Messi volta a jogar



Depois de disputar sua última partida de Copa do Mundo, o camisa 10 da Argentina retornou ao país para curtir férias antes de se apresentar ao Inter Miami. Ainda não há uma data definida para o retorno aos Estados Unidos, muito menos quando voltará aos gramados novamente.



Por enquanto, sua equipe já voltou a disputar a MLS e venceu por 1 a 0, gol de Luis Suárez, em confronto que marcou a estreia do volante Casemiro.





