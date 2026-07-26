Rodri é um dos pilares do meio-campo da seleção espanhola - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Rodri é um dos pilares do meio-campo da seleção espanholaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 26/07/2026 12:03 | Atualizado 26/07/2026 12:03





No entanto, o clube francês está atrás na disputa, já que Rodri deseja atuar pelo Real Madrid e estaria aguardando uma proposta oficial do clube. Apesar disso, o presidente Florentino Pérez ainda não deu sinal verde para a contratação. O melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, Rodri, também entrou na mira do Paris Saint-Germain. O volante, que também é alvo do Real Madrid , despertou o interesse do clube francês após um pedido do técnico Luis Enrique, que já iniciou os primeiros contatos. A informação é do jornal 'As', da Espanha.No entanto, o clube francês está atrás na disputa, já que Rodri deseja atuar pelo Real Madrid e estaria aguardando uma proposta oficial do clube. Apesar disso, o presidente Florentino Pérez ainda não deu sinal verde para a contratação.





Anteriormente, Florentino Pérez havia barrado a chegada do espanhol. O volante sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) na temporada 2024/25 e, em 2025/26, encontrou dificuldades para recuperar a forma física e ganhar sequência. No entanto, as boas atuações na Copa do Mundo fizeram o mandatário retomar as negociações.



Após conquistar o Mundial com a Espanha, Rodri passará por uma cirurgia nas costas. O volante ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Leia mais: Na mira do Arsenal, Vini Jr prioriza renovação com o Real Madrid Anteriormente, Florentino Pérez havia barrado a chegada do espanhol. O volante sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) na temporada 2024/25 e, em 2025/26, encontrou dificuldades para recuperar a forma física e ganhar sequência. No entanto, as boas atuações na Copa do Mundo fizeram o mandatário retomar as negociações.Após conquistar o Mundial com a Espanha, Rodri passará por uma cirurgia nas costas. O volante ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

Carreira vitoriosa

Rodri tem 30 anos. Revelado pelo Villarreal em 2015, o jogador se transferiu para o Atlético de Madrid em 2018, onde chamou a atenção de Pep Guardiola, que o levou para o Manchester City em 2019.



Desde então, o volante se tornou um dos pilares da fase mais vitoriosa do clube inglês, conquistando uma Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, entre outros títulos. O troféu mais recente foi levantado no último domingo (19), com a conquista da Copa do Mundo pela Espanha. Rodri também conquistou a Bola de Ouro de 2024.