Rodri é um dos pilares do meio-campo da seleção espanholaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
No entanto, o clube francês está atrás na disputa, já que Rodri deseja atuar pelo Real Madrid e estaria aguardando uma proposta oficial do clube. Apesar disso, o presidente Florentino Pérez ainda não deu sinal verde para a contratação.
Anteriormente, Florentino Pérez havia barrado a chegada do espanhol. O volante sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) na temporada 2024/25 e, em 2025/26, encontrou dificuldades para recuperar a forma física e ganhar sequência. No entanto, as boas atuações na Copa do Mundo fizeram o mandatário retomar as negociações.
Após conquistar o Mundial com a Espanha, Rodri passará por uma cirurgia nas costas. O volante ainda não tem previsão de retorno aos gramados.
Carreira vitoriosa
Desde então, o volante se tornou um dos pilares da fase mais vitoriosa do clube inglês, conquistando uma Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, entre outros títulos. O troféu mais recente foi levantado no último domingo (19), com a conquista da Copa do Mundo pela Espanha. Rodri também conquistou a Bola de Ouro de 2024.
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