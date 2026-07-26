Everaldo quer impressionar em estreia no Outboxing Fight Night - (Foto: Reprodução)

Everaldo quer impressionar em estreia no Outboxing Fight Night (Foto: Reprodução)

Publicado 26/07/2026 10:00

O Outboxing Fight Night 4 segue reforçando seu card para a edição do dia 1º de agosto, em Rio Claro (SP), e um dos nomes confirmados é o de Everaldo Rodrigues. Vivendo o início da carreira profissional, o pugilista chega ao evento motivado para sua terceira luta na modalidade e vê a oportunidade como um passo importante rumo aos seus principais objetivos dentro do Boxe.



A história de Everaldo com a nobre arte começou em um projeto social na Zona Oeste de São Paulo, sob a orientação dos professores Filipe Molognoni e Ricardo Leite. A identificação com o esporte foi imediata e, apenas três meses após iniciar os treinamentos, ele já fazia sua primeira luta. Desde então, não deixou mais os ringues. Hoje, soma dez combates no Boxe amador e dois no profissional.

A confirmação no Outboxing Fight Night 4 representa a realização de um desejo antigo. Segundo o atleta, o evento sempre esteve entre aqueles que gostaria de disputar. "Foi uma alegria imensa assinar o contrato, porque já era um evento que eu acompanhava e tinha muito interesse em participar", afirmou.Além da oportunidade de lutar, Everaldo faz questão de destacar a estrutura oferecida pela organização. Para ele, o diferencial do OFN vai muito além do que acontece dentro do ringue. "A organização é muito boa, principalmente na parte de documentação e exames. Os organizadores são bastante educados e o marketing do evento é sensacional", elogiou.Para a sua terceira luta profissional, o atleta garante que chega em um momento de evolução. A preparação, segundo ele, foi marcada por mais disciplina e foco, fatores que considera fundamentais para continuar crescendo. "Minha preparação está sendo muito forte. Percebi uma grande diferença de um tempo para cá. Hoje me vejo muito mais disciplinado e focado, e meu corpo vem acompanhando essa evolução".Embora ainda esteja construindo sua trajetória no Boxe profissional, Everaldo já sabe onde quer chegar. O grande objetivo é disputar o cinturão brasileiro, mas sem perder de vista a importância das oportunidades que surgem pelo caminho. "Quero superar meus limites e um dia disputar o cinturão brasileiro. Tenho certeza de que lutar no Outboxing Fight Night vai me ajudar muito nessa caminhada".Com o tema "O Chamado da Arena", o OFN4 ganhou um significado especial para o pugilista. Everaldo promete entrar no ringue disposto a corresponder às expectativas do público e transformar o combate em um espetáculo. "Esse chamado significa muito para mim. A arena é o lar dos melhores guerreiros. Estou indo para fazer um show e travar uma verdadeira guerra. Então, não percam um minuto dessa batalha", concluiu.Com ingressos disponíveis no linkhttps://www.sympla.com.br/evento/ofn4-outboxing-fight-night-4-edicao/3465722e transmissão ao vivo através do YouTube @outboxing.official, o OFN4 promete mais uma noite de grandes lutas, apresentações e resgate da nobre arte em 1º de agosto.