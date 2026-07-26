Três disputas de cinturão marcaram o Jungle Fight 153 - (Foto: Rei Fight)

Três disputas de cinturão marcaram o Jungle Fight 153 (Foto: Rei Fight)

Publicado 26/07/2026 11:00 | Atualizado 26/07/2026 11:58

Em uma cidade conhecida pelos gigantes, o Jungle Fight fez uma edição à altura da fama de Itu (SP). O Ginásio Municipal Prudente de Moraes ficou completamente lotado na noite deste sábado (25), e quem chegou depois da abertura dos portões precisou acompanhar o evento de MMA pelo telão montado do lado de fora.



O clima de decisão tomou conta da cidade durante toda a noite, que terminou com três novos capítulos na história da organização. Oton Jasse conquistou o cinturão dos pesos médios, Tiago Pereira manteve a hegemonia entre os galos e Brena Cardozo recuperou o título dos moscas.

A luta principal reservou o desfecho mais inesperado da noite. Conhecido justamente pelo jogo de chão e pelas finalizações, o carioca Oton Jasse decidiu resolver em pé. Bastou um golpe. Quando encontrou espaço, o carioca conectou um chute de direita preciso na cabeça do paulista João Dantas. O então campeão caiu fora de órbita. O especialista em grappling conquistou o cinturão dos médios por nocaute e ainda levou o bônus de nocaute da noite.Se nos médios houve mudança de campeão, nos galos o reinado continua firme. Mas, desta vez, Tiago Pereira precisou superar o teste mais duro da carreira. O invicto Jhonatan Frazão mostrou desde os primeiros segundos que não estava disposto a respeitar o currículo do campeão. Um golpe de encontro levou Tiago ao chão, e o desafiante rapidamente pegou suas costas. O maranhense radicado no Rio de Janeiro, porém, conseguiu sobreviver ao momento de maior perigo, levantou com o adversário grudado em seu corpo, escapou e terminou o primeiro assalto já equilibrando as ações.A partir do segundo round, a luta mudou de direção. Tiago passou a controlar Jonathan contra a grade, alternando socos, joelhadas e pisões no pé para desgastar o desafiante. No terceiro assalto, o domínio ficou ainda mais evidente. Uma canelada na linha de cintura fez Jhonatan sentir o golpe, e o campeão aproveitou para castigá-lo no chão até o fim do round.Quando parecia perto de encaminhar a vitória, Tiago voltou a acelerar. Pegou as costas do adversário e esteve muito perto de definir a luta com um mata-leão. Jhonatan, porém, resistiu como poucos conseguem fazer. Escapou da finalização, inverteu a vantagem pegando as costas e permaneceu atacando até o soar do gongo, arrancando aplausos do público.O quinto round ainda reservou mais um momento de tensão. Jhonatan encaixou uma chave de joelho e esticou a perna do campeão, que suportou a dor, escapou e voltou a controlar a luta no solo com golpes por cima até o encerramento. A vitória por decisão unânime garantiu a quarta defesa de cinturão de Tiago Pereira, agora dono de 11 vitórias em 11 lutas profissionais. Pela entrega dos dois atletas durante cinco rounds, Tiago Pereira e Jhonatan Frazão receberam o bônus de melhor luta da noite e deixaram a Arena Jungle ovacionados.No peso-mosca feminino, o cinturão voltou para mãos conhecidas. Ex-campeã da categoria, a fluminense Brena Cardozo mostrou paciência para reconstruir a vantagem round após round. O primeiro assalto foi equilibrado e terminou com uma guilhotina bem encaixada que quase encerrou a disputa. No segundo, a fluminense voltou a ser ligeiramente superior. No terceiro, passou a encontrar o rosto de Amanda Vargas com frequência, balançando a adversária em diversos momentos, mas o gongo impediu o desfecho.A definição ficou para o início do quarto round. Brena retomou exatamente de onde havia parado, conectou uma sequência de golpes limpos, levou Amanda ao solo e completou o trabalho com golpes no ground and pound até a interrupção do árbitro. O nocaute marcou a retomada do cinturão da categoria por quem já havia sido campeã entre 2023 e 2024 e também finalista da primeira edição do Fight do Milhão. De quebra, a lutadora de Itaboraí (RJ) ainda embolsou um bônus de performance.Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail classificou a edição de Itu como uma das mais marcantes dos últimos anos."Foi uma noite inesquecível. O Oton aplicou um nocaute espetacular. A Brena mostrou porque voltou ao topo da categoria. E o que Tiago Pereira e Jhonathan Frazão fizeram foi de encher os olhos. Os dois mereciam todos os aplausos que receberam. O Brasil continua produzindo os melhores lutadores do mundo, e o Jungle Fight acredita nisso. Por isso investimos nesses atletas, pagando bolsas e salários mensais para mais de 100 lutadores, permitindo que eles possam se dedicar exclusivamente à carreira e entregar performances como vimos hoje”.Wallid também fez questão de agradecer à cidade de Itu pela recepção. "Itu tem uma energia contagiante. É uma cidade linda, acolhedora e que abraçou novamente o Jungle Fight. Ver o ginásio lotado e o público acompanhando as lutas até pelo telão do lado de fora mostra a força dessa parceria. Quero agradecer ao prefeito Herculano Passos pelo apoio irrestrito ao MMA brasileiro e por acreditar no esporte como ferramenta de inclusão social. Foi uma noite gigante, do jeito que Itu merece".O prefeito de Itu, Herculano Passos, comemorou o sucesso da edição e destacou a parceria de longa data com o Jungle Fight. Segundo ele, o evento movimentou a cidade, abriu espaço para atletas e correspondeu à expectativa criada em torno do retorno da organização ao município."Foi um evento fantástico, gigante, como Itu sempre foi. Quero parabenizar o Wallid Ismail pelo trabalho que realiza e por criar oportunidades para tantos atletas. O Jungle Fight voltou à nossa cidade em grande estilo, com o ginásio lotado e uma energia contagiante. Itu recebeu esse espetáculo de braços abertos e tenho certeza de que essa parceria continuará rendendo grandes momentos para o esporte e para a nossa população".O Jungle Fight volta no próximo sábado (1º de agosto), no Ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, com as semifinais do torneio feminino do Fight do Milhão. O evento terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Sportv e Combate. Os ingressos são gratuitos, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, e já estão disponíveis no link: https://junglefc.com.br/ingressos-154.Oton Jasse venceu João Dantas por nocaute aos 2min13s do R1Tiago Pereira venceu Jhonathan Frazão por decisão unânimeBrena Cardozo venceu Amanda Vargas por nocaute técnico aos 49s do R3Douglas Feitosa venceu Guilherme Alves por finalização aos 2min42s do R1Lucas Karateca venceu Igor Makhachev por nocaute técnico aos 1min50s do R1Caio Viking venceu Kevin Camargo por finalização aos 1:53 do R1Ofir Neto x Augusto Correia - No Contest (Sem resultado)Gabriel Nicolucci venceu Anderson Ribeiro por nocaute aos 3min28s do R1Vinicius Santos venceu Peter Correa por nocaute aos 2min46s do R1Alana Viduani venceu Giovanna Sardinha por decisão unânime