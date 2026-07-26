Mehdi Taremi é destaque da seleção iraniana Divulgação / Seleção Iraniana
Taremi recentemente representou o Irã na Copa do Mundo. Na competição, a seleção foi eliminada na fase de grupos, com três pontos, e o atacante não teve participações em gols. Atualmente, o iraniano defende o Olympiacos, da Grécia, e, na última temporada, atuou em 38 jogos, sendo 21 como titular, com 15 gols e quatro assistências.
Luciano Rodríguez já é um nome mais conhecido no futebol brasileiro. O uruguaio teve passagem pelo Bahia entre 2024 e 2025, quando anotou 20 gols em 69 jogos antes de ser vendido ao Neom, da Arábia Saudita. No clube árabe, balançou as redes seis vezes em 31 partidas e distribuiu duas assistências.
O Vasco oficializou apenas a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, que pertencia ao América-MG. No entanto, o Cruz-Maltino ainda busca trazer mais nomes. Além de Taremi e Luciano Rodríguez, o clube tenta a contratação de um jogador de lado. O alvo prioritário é o equatoriano John Yeboah, de 26 anos.
Além disso, o clube carioca busca fechar o empréstimo do volante colombiano Nelson Deossa, que pertence ao Betis. Nos últimos dias, o Cruz-Maltino encaminhou a contratação do argentino Santiago Sosa, do Racing.
O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (29) para enfrentar o Independiente Medellín(COL), pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino ocupa a 17ª colocação, com 21 pontos.
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