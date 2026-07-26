Jair volta a jogar pelo Vasco ao entrar em campo contra o Mirassol - Matheus Lima/Vasco

Jair volta a jogar pelo Vasco ao entrar em campo contra o MirassolMatheus Lima/Vasco

Publicado 26/07/2026 16:13 | Atualizado 26/07/2026 16:14

Jair, que voltou a jogar após quase 11 meses. Recuperado de grave lesão no joelho direito, o volante entrou no segundo tempo do

O Vasco ganhou mais uma opção para o meio de campo com. Recuperado de grave lesão no joelho direito, o volante entrou no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Mirassol , em São Januário, pelo Brasileirão.

Ainda com falta de ritmo, ele ainda precisará de um tempo para recuperar o condicionamento físico e a parte técnica. Ainda assim, o técnico Pedro Emanuel conta com ele enquanto os reforços não chegam.



"Todos vocês conhecem muito melhor o Jair e o passado dele. É um jogador de grande qualidade. Passou por um momento difícil e precisa de apoio. Passou 11 meses fora. Para nós, foi uma alegria vê-lo com alegria para jogar e ajudar. Isso foi importante para nós. A partir de agora ele precisa ganhar condição com treinos e jogos", afirmou o comandante português.



Jair não atuava pelo Vasco desde 1º de setembro, quando sofreu a lesão multiligamentar no joelho direito, na vitória por 3 a 2 sobre o Sport. Ele passou pela segunda cirurgia em menos de dois anos, desta vez para para reconstruir os ligamentos cruzado anterior e colateral medial, além de resolver um problema no menisco.

Desde maio treinando com o elenco, o volante participou do jogo-treino contra o Olaria, durante a intertemporada, o que confirmou que ele estava apto para voltar a ser opção. Relacionado contra o Vitória, não saiu do banco, mas no sábado ganhou a primeira oportunidade na temporada de 2026.



As opções do Vasco para o meio de campo



elenco será reforçado por Sosa, volante do Racing que colombiano Nelson Deossa é outro que chegará, mas para ajudar mais na criação.

A recuperação de Jair vem num momento em que Hugo Moura foi negociado, mas o, volante do Racing que está com a contratação encaminhada . Se o argentino é mais de marcação, o, mas para ajudar mais na criação.

O Vasco também conta com Thiago Mendes, Cauan Barros e Tchê Tchê, além de jovens da base.