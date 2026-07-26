Spinelli em ação no jogo entre Vasco e MirassolMatheus Lima/Vasco
'A gente precisa de um pouquinho mais de sorte', avalia Spinelli
Atacante também analisou o empate do Vasco com o Mirassol
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Além de Sosa e Deossa, Vasco ganha 'reforço' para o meio de campo
Técnico Pedro Emanuel manda a campo pela primeira vez Jair, recuperado de grave lesão
Vasco busca reforço e coloca atacante de Copa do Mundo na mira
Cruz-Maltino acompanha as situações de Mehdi Taremi e Luciano Rodríguez para reforçar o setor ofensivo
Pedro Emanuel revela o que mais o preocupou no primeiro tempo do Vasco
Cruz-Maltino empatou com o Mirassol e segue na zona de rebaixamento
Negociação avança, e Vasco encaminha a contratação de Santiago Sosa
Jogador está no Racing, da Argentina, e pode atuar tanto como volante quanto como zagueiro
Andrés Gómez lamenta situação do Vasco: 'Penso que é algo espiritual'
Cruz-Maltino continua na zona de rebaixamento
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