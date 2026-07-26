Spinelli em ação no jogo entre Vasco e Mirassol - Matheus Lima/Vasco

Spinelli em ação no jogo entre Vasco e MirassolMatheus Lima/Vasco

Publicado 26/07/2026 16:44 | Atualizado 26/07/2026 17:01

Rio - O Vasco ainda não venceu após o retorno da pausa para a Copa do Mundo, e Spinelli acredita que o time também precisa de "um pouquinho mais de sorte". Ele fez a avaliação na zona mista de São Januário, depois do empate em 1 a 1 com o Mirassol no sábado (25), pelo Brasileirão.

"Há que continuar trabalhando. Sim, também, a gente precisa um pouquinho mais de sorte nestas partidas, mas creio que se ganharmos quarta, podemos ter sorte e chegar bem para as partidas que virão contra o Fluminense (pela Copa do Brasil)", disse Spinelli, ao ser perguntado sobre os treinamentos e os três jogos do time com o técnico Pedro Emanuel.

No jogo de sábado, o Vasco viu Igor Formiga marcar no primeiro tempo e colocar o Mirassol em vantagem no placar. O Vasco conseguiu empatar na reta final do jogo, com uma pintura de Andrés Gómez.

"Acho que começamos bem, mas depois sofremos outro gol muito fácil, e isso nos custou. Igualmente, nos levantamos e mostramos que queríamos vencer. A torcida também nos ajudou, apoiando durante o jogo todo e empatamos", analisou o atacante.