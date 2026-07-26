Zubeldía em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/07/2026 09:22 | Atualizado 26/07/2026 14:02

Rio - Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo (26), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. O Tricolor Carioca não perde para o Imortal desde 2024 e busca manter a invencibilidade para reduzir a distância para os primeiros colocados.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão do Premiere (Par-per-view).

Como chega o Grêmio:

O Grêmio chega para o duelo após derrota. A equipe perdeu por 3 a 2 para o Bolívar, na altitude de La Paz, na última quarta-feira (23), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o time também não vive um bom momento. No retorno após a Copa do Mundo, o Imortal foi derrotado por 2 a 1 pelo Mirassol, fora de casa. No momento, o clube ocupa a 16ª colocação, uma posição acima da zona de rebaixamento.



Para o confronto, o Grêmio terá um retorno importante. Amuzu fica à disposição da equipe após cumprir o protocolo de concussão pela pancada sofrida contra o Mirassol. Enamorado também retorna após suspensão. O desfalque fica por conta do volante Leo Perez, suspenso. As novas contratações Diego Caito e Jovane Cabral também estão à disposição do técnico Luís Castro.

Como chega o Fluminense:

O Fluminense chega para o duelo após empate por 1 a 1 com o Bragantino. Na ocasião, Eduardo Sasha abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, e o zagueiro Ignácio, nos acréscimos, marcou o gol de empate. A partida terminou sob vaias da torcida tricolor pela atuação apagada no Maracanã. No momento, o clube carioca ocupa a quarta colocação, com 32 pontos.



O confronto contra o Grêmio marcará a reestreia oficial de Thiago Silva pelo Fluminense. O zagueiro retornou ao clube no início de julho e será um dos reforços da defesa. No entanto, a equipe também terá desfalques: os zagueiros Millán e Jemmes, lesionados, além do atacante John Kennedy, artilheiro da temporada, que cumpre suspensão.

Grêmio X Fluminense

20ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio.

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel; Villasanti, Nardoni e Gabriel Mec; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. Treinador: Luís Castro.

Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Arana (Renê); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Hulk. Treinador: Luis Zubeldía.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)

Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)