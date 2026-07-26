Lando Norris conquistou a pole no treino classificatório para o GP da Hungria Foto: AFP/ Attila KIsbenedek
A última vitória do britânico havia sido no Grande Prêmio de Interlagos, realizado no dia 9 de novembro do ano passado. Essa foi a 12ª conquista de Lando Norris da carreira. O pódio foi completado por Max Verstappen e Kimi Antonelli. Curiosamente, nenhum dos dois começou entre os três primeiros.
Gabriel Bortoleto começou na 14ª colocação e teve uma atuação muito decente no circuito de Hungaroring, optando por segurar a troca de pneus macios até a 30ª volta. Ele chegou a ocupar o P9 em alguns momentos, mas acabou ultrapassado no decorrer da corrida. Com uma boa recuperação, ele ainda terminou na 11ª posição, mas não pontuou pela terceira vez consecutiva.
LARGADA CHEIA DE MUDANÇAS NA HUNGRIA
Por outro lado, Charles Leclerc, da Ferrari, que largou da terceira colocação, não manteve o ritmo dos adversários e foi ultrapassado até pelo companheiro Lewis Hamilton, que era o 5º colocado. Com problemas no carro, o britânico George Russell, da Mercedes, ficou parado na largada, acabou na antepenúltima posição e precisou recuperar o prejuízo.
Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, chegou a perder três posições no início da prova e chegou a ficar na 17ª posição. Mesmo assim, recuperou o prejuízo e ficou na 13ª colocação, sendo ultrapassado por George Russell antes das dez primeiras voltas. O piloto paulista aumentou a pressão sobre Esteban Ocon, da Haas.
GEORGE RUSSELL ESCALA NO GRID APÓS INÍCIO RUIM
Enquanto isso, o inglês George Russell conseguiu uma excelente recuperação no circuito e chegou ao sétimo lugar para fazer pressão sobre o companheiro Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes chegou a ficar em 20º, mas não teve dificuldades para ultrapassar os competidores da parte de baixo do grid.
Com a estratégia de segurar o jogo de pneus macios, o Gabriel Bortoleto segurou o P9 durante algumas voltas. Ele parou apenas na volta 30 e retornou na 14º posição, à frente de Lance Stroll, da Aston Martin.
HAMILTON AUMENTOU RITMO NA METADE DA PROVA
Liderando a corrida, Oscar Piastri foi para os boxes pela segunda vez na 34ª volta e cedeu o P1 para Lando Norris. O piloto colocou pneus duros e retornou à frente de Lewis Hamilton Na volta 40, o piloto australiano foi atrapalhado pelo retardatário Carlos Sainz, da Williams, e ficou muito irritado.
"Sai da minha frente, seu idiota. Meu Deus", reclamou o piloto da McLaren pelo rádio. A comissão da prova puniu Sainz com cinco segundos.
Enquanto isso, Gabriel Bortoleto ganhou posições no grid e chegou ao décimo lugar após 40 voltas. A estratégia em segurar os pneus macios por mais tempo deu resultados para o brasileiro, que chegou à zona de pontuação após iniciar em 14º.
Na disputa pela liderança, Lando Norris mergulhou na curva 1 e conseguiu a ultrapassagem para cima de Kimi Antonelli, que até tentou fazer a defesa. Até aquele momento da prova, o piloto italiano havia feito apenas uma parada nos boxes. Não demorou muito para o competidor da McLaren colocar vantagem sobre o adversário
LANDO NORRIS ENCAMINHA VITÓRIA NA ÚLTIMA PARTE DA PROVA
O pole position aumentou o ritmo faltando pouco menos de 20 voltas para o término da prova e aumentou consideravelmente a vantagem sobre os demais competidores. Norris ainda aproveitou a bandeira amarela causada pelo parceiro Oscar Piastri e fez outro pit stop para colocar pneus macios usados e sem perder a liderança.
Por outro lado, o parceiro australiano precisou abandonar a prova após perder a caixa de câmbio. Ele estava fazendo uma grande corrida e chegou a liderar na primeira metade, após excelente largada. O safety car virtual foi acionado e diversos pilotos aproveitaram para ir aos boxes.
Quem se beneficiou com a saída do australiano foi Bortoleto, que passou para a 9ª posição e entrou de vez na briga para pontuar pela terceira vez consecutiva na Fórmula 1. Apesar do bom momento, ele foi superado por Arvid Lindblad, da Racing Bulls, e pelo parceiro Nico Hülkenberg.
CONFIRA O RESULTADO DO GP DA HUNGRIA:
2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 15s080
3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes, a 18s728
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 23s840
5. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 24s540
6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 55s488
7. George Russell (ING/Mercedes), a 57s503
8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a uma volta
9. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a uma volta
10. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a uma volta
11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a uma volta
12. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a uma volta
13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta
14. Fernando Alonso (ESPN/Aston Martin, a uma volta
15. Franco Colapinto (ARG/Alpine), a duas voltas
16. Esteban Ocon (FRA/Haas), a duas voltas
17. Alexander Albon (TAI/Williams), a duas voltas
18. Carlos Sainz (ESP/Williams), a duas voltas
19. Oliver Bearman (ING/Haas), a duas voltas
Não completaram: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Sergio Pérez (MEX/Cadillac) e Valtteri Bottas (FIN/Cad
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