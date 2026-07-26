Léo Linck em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo
“Vestir a camisa do Glorioso é um privilégio que poucos podem ter, e sou muito grato a Deus por ter sido um desses escolhidos. Estarei na torcida por cada um que carrega a Estrela Solitária no peito, e que novos anos mágicos aconteçam”, escreveu Linck.
O goleiro de 25 anos chega ao clube português por empréstimo, com opção de compra ao fim do contrato por 2 milhões de euros (R$ 11,6 milhões na cotação atual). O atleta tem vínculo com o Glorioso até 2028.
A saída de Léo Linck representa mais uma mudança do Botafogo para a posição. Durante a pausa para a Copa do Mundo, Neto deixou o clube. Já nesta segunda-feira (20), Gabriel Batista e Warleson foram anunciados e regularizados no BID.
Cria do Athletico-PR, Léo Linck chegou ao Botafogo em janeiro de 2025. Ao todo, disputou 30 partidas pelo Alvinegro, sendo a última na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no dia 15 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.