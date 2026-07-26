Botafogo de Franclim Carvalho precisa melhorar o desempenho em casa no Brasileirão de 2026 - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo de Franclim Carvalho precisa melhorar o desempenho em casa no Brasileirão de 2026Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/07/2026 08:40 | Atualizado 26/07/2026 14:02

Rio - Botafogo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (26), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (de Brasília), no Mineirão. O Glorioso busca vencer seu antigo treinador, Artur Jorge, campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo clube, em seu primeiro reencontro com a equipe desde a saída, em 2025.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão da TV Globo (Canal Aberto) e Premiere (Par-per-view)

Como chega o Cruzeiro:

O Cruzeiro chega para o duelo em boa fase. A equipe venceu o último compromisso pelo Campeonato Brasileiro ao derrotar o Internacional por 2 a 1, fora de casa. Kaio Jorge e Matheus marcaram para o Cabuloso, enquanto Johan Carbonero descontou para o Colorado. No momento, o Cruzeiro ocupa a oitava colocação, com 27 pontos.



Para o confronto, a equipe terá desfalques importantes. Matheus Pereira, vice-artilheiro da equipe na temporada e um dos pilares do meio-campo, está fora por cumprir suspensão, assim como Gerson. Além disso, Gabriel Pec, que fez sua estreia diante do Internacional, também desfalca o time após sofrer uma fratura na perna esquerda.

Como chega o Botafogo:

O Botafogo vive um momento de oscilação. Apesar de ter vencido o Santos por 2 a 1 na primeira rodada do Brasileirão após a Copa do Mundo, o Glorioso empatou por 0 a 0 com o Vitória, na última quinta-feira (23), no Estádio Nilton Santos. A equipe não vence fora de casa no Campeonato Brasileiro há quatro jogos. A última vitória aconteceu em abril, quando goleou a Chapecoense por 4 a 0. No momento, o clube carioca ocupa a nona colocação, com 26 pontos.



Para o confronto, o Glorioso terá um retorno importante. Ferraresi, que cumpriu suspensão, poderá voltar ao time e deve formar a zaga ao lado de Justino. Danilo, que voltou a atuar pela equipe, também pode iniciar entre os titulares. As novas contratações do clube, Gabriel Batista, Domingos Andrade, Lucas Monzón e Paulinho, poderão fazer suas estreias pelo Alvinegro.

Cruzeiro X Botafogo

20ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão

Cruzeiro: Otávio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique, Lucas Silva; Sinisterra, Bruno Rodrigues(Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge

Botafogo: Warleson (Gabriel Batista); Vitinho, Ferraresi, Justino (Lucas Monzón) e Alex Telles (Paulinho); Huguinho, Medina, Danilo (Lucas Villalba) e Montoro; Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Douglas Pagung (ES)

Assistente 2: Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



