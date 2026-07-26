Paulo Henrique Ganso perdeu espaço com Zubeldía e tinha o desejo de sair do Fluminense - Marcelo Gonçalves/ Fluminense

Paulo Henrique Ganso perdeu espaço com Zubeldía e tinha o desejo de sair do FluminenseMarcelo Gonçalves/ Fluminense

Publicado 26/07/2026 14:31

caso entre em campo neste domingo (26), contra o Grêmio, em Porto Alegre, às 18h30.

Paulo Henrique Ganso está de volta entre os relacionados do Fluminense, após ficar afastado dos últimos para negociar com outros clubes interessados em sua contratação. Como não houve avanços desde maio, o camisa 10 segue treinando com o elenco e pode confirmar sua permanência até o fim do ano,, em Porto Alegre, às 18h30.

Com 12 partidas no Brasileirão, Ganso está no limite para poder jogar por outros clube do mesmo campeonato. Por esse motivo ele ficou fora contra o Cruzeiro, antes da parada da Copa do Mundo.



Fluminense publicou uma nota oficial informando que o jogador de 36 anos ficaria fora para "que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro". O comunicado aconteceu após o camisa 10 gerar mal-estar por pedir para não jogar horas antes do duelo contra o contra o Mirassol porque tinha proposta de outro clube.

Na época o. O comunicado aconteceu após o camisa 10 gerar mal-estar por pedir para não jogar horas antes do duelo contra o contra o Mirassol porque tinha proposta de outro clube.

Sem ter resolvido a transferência no retorno às atividades para o segundo semestre, Ganso não foi relacionado para o amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, assim como no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no retorno do Brasileirão.



Agora, ele volta a ficar à disposição, até em função do desfalque de Savarino, que sentiu dores na coxa esquerda na última partida e está entregue à preparação física.